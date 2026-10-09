Encuentran arsenal en vivienda de Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.- Autoridades federales y estatales catearon un domicilio en la colonia Miravalle de Valle de Santiago. En el operativo se encontraron varias armas, cartuchos, cargadores y casquillos percutidos.

El pasado 6 de octubre se llevó a cabo el aseguramiento de un arsenal dentro de una vivienda en donde participaron Ejército mexicano, Guardia Nacional, FSPE y la Fiscalía de Guanajuato. Dentro de lo localizado se encuentran:

1 arma de fuego marca Smith & Wesson, Cal. 38, No. de serie: DRY1033.

1 arma artesanal Cal. .22”.

1,179 cartuchos de distintos calibres.

4 fundas para arma corta.

23 casquillos percutidos.

13 cargadores.

Tras asegurar las armas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado para las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.