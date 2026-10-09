Encuentran arsenal en vivienda de Valle de Santiago

Elementos de seguridad estatales y federales catearon un domicilio de la colonia Miravalle, en donde se aseguraron armas, cartuchos, cargadores y casquillos percutidos

Redacción Notus9 octubre, 2026

Valle de Santiago, Guanajuato.- Autoridades federales y estatales catearon un domicilio en la colonia Miravalle de Valle de Santiago. En el operativo se encontraron varias armas, cartuchos, cargadores y casquillos percutidos.

El pasado 6 de octubre se llevó a cabo el aseguramiento de un arsenal dentro de una vivienda en donde participaron Ejército mexicano, Guardia Nacional, FSPE y la Fiscalía de Guanajuato. Dentro de lo localizado se encuentran:

  • 1 arma de fuego marca Smith & Wesson, Cal. 38, No. de serie: DRY1033.
  • 1 arma artesanal Cal. .22”.
  • 1,179 cartuchos de distintos calibres.
  • 4 fundas para arma corta.
  • 23 casquillos percutidos.
  • 13 cargadores.

Tras asegurar las armas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado para las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Redacción Notus9 octubre, 2026

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