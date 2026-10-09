IECA Acámbaro cumple 30 años con 6 mil cursos y 80 mil constancias de capacitación

Acámbaro, Guanajuato.- A 30 años de su creación, el plantel del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) en Acámbaro suma alrededor de 6 mil cursos impartidos y 80 mil constancias de capacitación, con los que ha contribuido a que miles de personas desarrollen habilidades para trabajar, emprender y mejorar sus oportunidades.

Desde 1996, el plantel ha ofrecido opciones de formación para la población. Esta trayectoria se enmarca en las acciones del Gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para acercar oportunidades de capacitación que contribuyan al desarrollo de las personas y sus familias.

Salomón Ceballos Ochoa, director general del IECA, destacó que detrás de estas cifras existen historias de esfuerzo y superación. Como ejemplo, compartió que sus padres tomaron un curso para elaborar quesos cuando su familia enfrentaba dificultades económicas, una actividad que les permitió salir adelante y ofrecer una carrera profesional a sus hijos.

“Esa es la importancia de la capacitación: puede abrir nuevas oportunidades y ayudar a que una familia salga adelante”, señaló.

Capacitación permite cambiar de actividad y emprender

La directora del plantel IECA Acámbaro, Edith Salgado Zamora, reconoció el trabajo de quienes han contribuido a la historia de la institución y refrendó el compromiso de continuar acercando opciones de aprendizaje a la población.

“Quienes formamos parte del IECA Acámbaro tenemos motivos para sentirnos orgullosos de esta historia y, al mismo tiempo, el compromiso de seguir construyéndola. Si algo nos han enseñado estos años es que siempre hay nuevas formas de aprender, crecer y avanzar. En el IECA te capacitamos para que llegues más lejos”, expresó.

Entre las experiencias compartidas está la de Martina Guerrero, quien se dedicaba a fabricar uniformes escolares, actividad que le generaba estrés y afectaba su salud. Después de tomar varios cursos en el IECA, descubrió en la bisutería una nueva pasión y decidió cambiar el giro de su negocio.

“Cuando comencé el curso de bisutería, algo cambió en mí. Me gustó tanto que poco a poco descubrí una pasión que no sabía que tenía. La bisutería no solo se convirtió en una actividad para mí, también fue una forma de sentirme mejor y de encontrar algo que disfrutaba hacer. Por eso decidí cambiar el giro de mi negocio y dedicarme a la bisutería”, compartió.

Otra historia es la de Alejandra Martínez, quien se capacitó en servicios de faciales, pedicura y manicura. Estos conocimientos le permitieron trabajar por cuenta propia y organizar mejor su tiempo.

“Con el tiempo, la capacitación me ayudó a trabajar por mi cuenta, organizar mejor mi agenda y dedicar más tiempo a mi familia. Tener mi negocio también me ha enseñado a ser constante, valorar mi esfuerzo y seguir preparándome”, señaló.

A tres décadas de su llegada a Acámbaro, el IECA mantiene el compromiso de ofrecer capacitación para que las personas desarrollen sus habilidades, emprendan y encuentren nuevas oportunidades para ellas y sus familias.