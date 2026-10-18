PAN Guanajuato toca puertas en todos los municipios

León, Guanajuato.– Acción Nacional en Guanajuato llevó a cabo la cuarta activación estatal simultánea en los 46 municipios, una jornada que reafirma el compromiso del partido de mantenerse cercano a la ciudadanía, fortalecer su presencia territorial y sumar a más personas a un proyecto que busca construir el futuro del estado.

Durante la jornada realizada a nivel nacional, las y los participantes compartieron el mensaje de Acción Nacional en las calles, escucharon a la ciudadanía y refrendaron su disposición de seguir trabajando por las familias guanajuatenses.

La presidenta estatal destacó la importancia de mantener un partido activo, cercano y presente en cada rincón de Guanajuato, con una militancia que sale al encuentro de las personas y que entiende que el trabajo político se construye todos los días.

“En Guanajuato hay un panismo que está vivo, que tiene energía y que quiere seguir haciendo equipo con la ciudadanía. Estas activaciones nos permiten encontrarnos con la gente, escucharla y demostrar que Acción Nacional tiene mucho que aportar al presente y al futuro de nuestro estado”, expresó.

Por su parte, el secretario general subrayó que la participación en los 46 municipios refleja el compromiso de las estructuras municipales y de quienes creen en el proyecto de Acción Nacional, con la convicción de seguir sumando voluntades y fortaleciendo la organización territorial.

La cuarta activación estatal forma parte de una estrategia de trabajo permanente para acercar al PAN a más personas, renovar el diálogo con la ciudadanía y consolidar una estructura participativa en todo Guanajuato.