Asesinan a un hombre y una mujer dentro de su vivienda en Silao

Silao, Guanajuato.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos dentro de su casa de la comunidad de Baños de Agua Caliente, en Silao, cerca de la zona del balneario Comanjilla. Las víctimas fueron identificadas como Maricarmen Serrano Palomares y Mario “Mayo” Zuñiga Mora.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:20 horas, cuando habitantes de la calle La Luz llamaron al 911 para reportar varios disparos en una vivienda; elementos de Seguridad Pública al llegar al sitio, ingresaron al domicilio y localizaron a dos personas con heridas de bala.

Paramédicos que acudieron a brindar los primeros auxilios, confirmaron que ninguna de las víctimas ya tenía signos vitales, esto debido a la gravedad de las heridas que tuvieron y que provocaron su deceso.

Elementos de la Fiscalía General del Estado recabaron indicios, entre ellos varios casquillos percutidos, para integrar a una carpeta de investigación; en relación a las personas fallecidas no se informó su identidad, ni datos sobre los agresores o el vehículo en que habrían escapado.

Hay que recordar que el doble homicidio se suma a una racha de violencia en Silao donde se han registrado en los primeros 17 días de octubre 19 homicidios dolosos en el municipio. Solo entre el 14 y el 15 de octubre hubo dos ataques que dejaron seis muertos, entre ellos tres hombres asesinados en el Barrio Nuevo.