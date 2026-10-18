Activan protocolo de atención ante fuertes vientos; atienden 40 reportes en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Ante los fuertes vientos registrados durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, el Gobierno Municipal activó el protocolo de atención integral para responder oportunamente a los reportes ciudadanos y reducir riesgos.

La intervención de las diversas áreas de la administración municipal, Protección Civil, Servicios Municipales y Obras Públicas, entre otras, permitió desplegar acciones de mitigación de riesgos en diferentes puntos de la ciudad. Atendieron 40 reportes por caída de árboles y ramas, daños en bardas, desprendimientos de techos, postes y cableado, entre otras afectaciones. No se reportaron personas lesionadas.

El director de Protección Civil, José Félix Pérez, informó que entre los incidentes más relevantes se encuentra la caída de la barda perimetral de una escuela primaria ubicada en el Cerro del Gallo, de aproximadamente 50 metros lineales, misma que fue atendida de manera coordinada y ya se retiró el escombro para liberar el paso peatonal y vehicular. Será el próximo lunes se realizará un análisis de riesgo para revisar las condiciones de la infraestructura escolar.

También se atendió el desprendimiento de techo de la antigua estación del ferrocarril, inmueble municipal donde personal de Obra Pública trabaja en la reparación de los daños, así como la caída de otra barda perimetral en la zona del Cerro del Cuarto.

En cuanto a la caída de árboles y ramas, informó que se registraron 20 reportes, de los cuales 16 ya fueron atendidos en coordinación con Parques y Jardines y el resto se encuentra en proceso. Las afectaciones se registraron en zonas como Pastita, Parque Florencio Antillón, Jardín de las Acacias, calle Pulque, bulevar Euquerio Guerrero, Panteón de Santa Paula, calle Ave María y Sierra de Santa Rosa.

Durante la noche del viernes también se realizaron maniobras en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Policía Vial y otras instancias para atender afectaciones en una línea de alta tensión y efectuar cierres preventivos en la vialidad de Noria Alta. Tras concluir los trabajos, se restableció el servicio eléctrico en zonas que habían presentado interrupciones, entre ellas Pueblito de Rocha, Noria Alta y áreas aledañas.

Además, se reportaron daños en postes de telefonía, en un transformador ubicado en la subida a la Calzada de Guadalupe y Cerro del Gallo.

El director de Protección Civil informó que los fuertes vientos van a continuar durante este sábado 17 y domingo 18 de octubre, aunque con menor intensidad, por lo que pidió a la población tomar precauciones y reportar cualquier incidente al 9-1-1.

“Los fuertes vientos van a continuar este fin de semana, se estima que registren una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora, menor que el viernes que se registró de entre 40 y 45 kilómetros por hora”, precisó el funcionario municipal.

El Gobierno Municipal de Guanajuato exhorta a la población a evitar permanecer debajo de árboles, postes, anuncios y estructuras inestables; asegurar láminas y objetos que puedan desprenderse, y mantenerse alejada de cables caídos y ante cualquier situación de riesgo llamar al 9-1-1.