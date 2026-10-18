PAN Guanajuato reúne a mujeres de 20 municipios en jornada de liderazgo femenino

Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato realizó “Mujeres ON”, una jornada de formación y sensibilización para fortalecer el liderazgo femenino, el reconocimiento personal y la participación de las mujeres en espacios institucionales y sociales.

Durante el encuentro se abordaron tres ejes: liderazgo femenino, reconocimiento personal e institucionalización social, con el propósito de brindar herramientas para identificar capacidades, fortalecer la confianza y desarrollar habilidades para asumir nuevos retos en la vida pública.

Las participantes destacaron la oportunidad de establecer vínculos y construir redes de apoyo. “Estoy muy contenta porque este tipo de espacios nos sirven para relacionarnos, por ejemplo las acabo de conocer y siento que ya hice nuevas redes de apoyo”, comentó Val, una de las asistentes.

Gina, otra participante, señaló: “Me gusto que hacíamos al unísono frases que nos empoderan e igualmente me gusta mucho la parte de relacionarnos”.

Buscan impulsar la participación de las mujeres en la política

La secretaria de las Mujeres del PAN Guanajuato, Michelle Romero, señaló que abrirse camino en la política puede representar dificultades para las mujeres por los obstáculos sociales, las responsabilidades personales y los desafíos de ocupar espacios históricamente limitados.

Sin embargo, destacó la importancia de continuar participando, expresar sus ideas y trabajar por las causas en las que creen.

Durante la jornada también se habló del compromiso del partido con el liderazgo femenino y de la necesidad de generar espacios seguros y solidarios que ofrezcan acompañamiento y oportunidades de desarrollo.

Participan mujeres de municipios de Guanajuato

La convocatoria reunió a representantes de León, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Salvatierra, Pénjamo, Yuriria, Silao, San José Iturbide, Romita, Coroneo, Tierra Blanca, Guanajuato capital, Huanímaro, Victoria, Jaral del Progreso, Tarimoro, Celaya, Doctor Mora, Irapuato, Salamanca y Ocampo.

Como parte de las actividades, se destacaron cuatro beneficios de la participación política: la creación de redes de apoyo, el activismo con propósito, la convivencia y recreación, así como el acceso a capacitación gratuita.

Con “Mujeres ON”, Acción Nacional en Guanajuato busca fortalecer las capacidades de las mujeres y promover que sus ideas y propuestas contribuyan al desarrollo de sus comunidades e instituciones.