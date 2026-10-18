FGR detiene al ex Fiscal General de Chihuahua, por “traición a la patria”

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por su probable responsabilidad en traición a la patria en materia de seguridad nacional. La titular de la FGR Ernestina Godoy Ramos, en un mensaje en video dijo a conocer la detención.

Según la fiscal, la investigación se relaciona con el operativo contra un laboratorio clandestino en la zona serrana del municipio de Morelos, Chihuahua, en abril de 2026, en el que participaron dos agentes dela CIA.

Godoy sostuvo que la presencia de esos extranjeros al parecer no tenían justificación y dijo que operaciones de este tipo corresponden solo a las fuerzas federales y que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe a los estados realizarlas.

A su juicio, estas acciones “atentan contra la soberanía y la integridad de la nación”, acusando al exfiscal de no informar a la Federación sobre la investigación ni sobre el operativo.