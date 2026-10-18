FGR detiene al ex Fiscal General de Chihuahua, por “traición a la patria”

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció la detención

Redacción Notus18 octubre, 2026

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por su probable responsabilidad en traición a la patria en materia de seguridad nacional. La titular de la FGR Ernestina Godoy Ramos, en un mensaje en video dijo a conocer la detención.

Según la fiscal, la investigación se relaciona con el operativo contra un laboratorio clandestino en la zona serrana del municipio de Morelos, Chihuahua, en abril de 2026, en el que participaron dos agentes dela CIA.

Godoy sostuvo que la presencia de esos extranjeros al parecer no tenían justificación y dijo que operaciones de este tipo corresponden solo a las fuerzas federales y que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe a los estados realizarlas.

A su juicio, estas acciones “atentan contra la soberanía y la integridad de la nación”, acusando al exfiscal de no informar a la Federación sobre la investigación ni sobre el operativo.

Redacción Notus18 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información