Identifican a sargento militar que murió en accidente en Valle de Santiago

Alberto Daniel perdió la vida en una volcadura de su unidad militar en la carretera Valle de Santiago-Jaral del Progreso, era originario de Chiapas

Redacción Notus19 octubre, 2026

Valle de Santiago, Guanajuato.- El pasado sábado por la noche, un camión militar se volcó sobre la carretera estatal Valle de Santiago-Jaral del Progreso. El vehículo terminó en un sembradío de maíz a la altura de la Pensión Martínez. En el hecho, un elemento identificado como Alberto Daniel, de Chiapas, perdió la vida; mientras que otros 7 resultaron lesionados.

El militar Alberto Daniel López Sánchez era sargento segundo e integrante del 31 Batallón de Infantería en Ocosingo, además de formar parte del Sexto Batallón de Fuerzas Especiales. Él y sus compañeros sufrieron un accidente mientras iban a bordo de su unidad.

Al llegar paramédicos de Protección Civil, se dieron cuenta que Alberto Daniel ya no tenía signos vitales. Asimismo, confirmaron que al menos 3 elementos presentaban heridas de consideración y otros 4 no requirieron traslado médico.

El Ejército Mexicano está de luto por la muerte del joven, al igual que Chiapas, de donde era originario al parecer.

Redacción Notus19 octubre, 2026

Redacción Notus

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