Guanajuato brinda apoyo a 1,546 mujeres por violencia económica y patrimonial

La Secretaría de las Mujeres ofrece asesoría legal, atención psicológica y acompañamiento social; la línea 075 funciona gratis y de manera confidencial las 24 horas

Redacción Notus15 octubre, 2026

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de las Mujeres de Guanajuato ha acompañado a 1,546 mujeres durante 2026 para ayudarlas a recuperar su independencia económica y enfrentar situaciones de violencia económica y patrimonial.

De acuerdo con la dependencia, estas agresiones pueden manifestarse cuando una persona controla o retiene el sueldo de una mujer, limita el dinero para los gastos del hogar, le niega el acceso a sus bienes o incumple con la pensión alimenticia de sus hijas e hijos.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que la atención se brinda sin juzgar a las víctimas y con el respaldo de un equipo de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales.

“El dinero que trabajas es tuyo y nadie tiene derecho a quitártelo ni a decidir por ti. Ninguna mujer debe pasar sola por el despojo de sus cosas, el control de sus ingresos o el abandono de la pensión para sus hijas e hijos”, expresó.

¿Cómo identificar la violencia económica y patrimonial?

La violencia económica no siempre es visible y puede presentarse de distintas formas, como la supervisión o retención del sueldo, la limitación de los recursos para cubrir las necesidades familiares o el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La Secretaría de las Mujeres también advierte que estas situaciones pueden variar según las condiciones de vida de cada persona, su entorno y las responsabilidades de cuidado que tenga.

Para atender estos casos, la dependencia ofrece tres tipos de apoyo:

  • Asesoría legal: orientación para exigir pensiones alimenticias y proteger bienes e ingresos.
  • Apoyo psicológico: atención para afrontar las consecuencias emocionales del control y la manipulación financiera.
  • Acompañamiento social: vinculación con oportunidades que contribuyan a la autonomía de las mujeres.

Línea 075 ofrece atención gratuita las 24 horas

Las mujeres que requieran orientación jurídica, apoyo emocional o acompañamiento social pueden comunicarse a la Línea de Atención Integral 075, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Secretaría de las Mujeres reiteró que continuará brindando atención especializada para prevenir y atender la violencia económica y patrimonial, así como para proteger los derechos y la autonomía de las mujeres en Guanajuato.

Redacción Notus15 octubre, 2026

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