Comando asesina a “pareja” y “anciana” en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.– Tres personas sin vida durante la madrugada de este miércoles, fue el saldo que dejó una serie de ataques armados en distintos puntos de Pénjamo. Entre las víctimas al parecer eran una mujer, su pareja y la madre de ella

En los hechos hubo daños a un comercio, disparos cerca de las instalaciones de Seguridad Pública y un intento de bloqueo carretero que ocurrió en una persecución por el tramo de Pénjamo a La Piedad, Michoacán.

Según la información que se dio a conocer en el municipio, los reportes comenzaron alrededor de las 5:35 horas, cuando hombres con armas consideradas de alto poder llegaron en varias camionetas, algunas de ellas blindadas y con vidrios polarizados, a un domicilio de la calle 20 de Noviembre, en la colonia San Miguel.

En ese lugar los agresores asesinaron a dos mujeres y un hombre; al parecer eran una mujer, su pareja y la madre de ella, los cuerpos presentaban quemaduras, ya que los atacantes supuestamente intentaron prenderles fuego y antes de retirarse dispararon también contra la fachada del inmueble.

Posteriormente, el grupo armado se trasladó al bulevar Degollado, a la altura de la colonia Las Américas, donde disparó contra la fachada de un negocio de materiales para construcción y dejó una manta con mensajes de amenaza atribuidos a una organización criminal.

Minutos después, en la colonia Los Fresnos, en el cruce de las calles Insurgentes y Siglo XX, a unos metros del edificio de Seguridad Pública Municipal, se escucharon disparos al aire durante varios minutos, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Comienza persecución

Policías municipales iniciaron una persecución por presuntos delincuentes que durante su huida tomaron la carretera federal 1110, en dirección a La Piedad; ese trayecto los responsables intentaron incendiar un tráiler para atravesarlo y bloquear la circulación.

En un comunicado, el Gobierno de Pénjamo informó que la Policía Municipal atendió el reporte de detonaciones en la colonia Los Fresnos sin localizar daños en ese punto, y desmintió que se tratara de un ataque directo contra las instalaciones de la corporación.

Además que se realizó el aseguramiento y preservación de indicios para las diligencias de la Fiscalía General del Estado, detallando que se desconoce si hubo detenidos.