Concluye talleres de “Redes de Paz” tras ocho semanas de trabajo con familias de Cuchicuato

Irapuato, Guanajuato.- Tras ocho semanas de actividades, familias de Cuchicuato concluyeron los talleres del programa “Redes de Paz”, con acciones enfocadas en el fortalecimiento familiar, la convivencia y la prevención.

La clausura fue encabezada por la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, quienes visitaron la comunidad para acompañar a las y los participantes.

Durante el encuentro, Lorena Alfaro García destacó que el trabajo en las comunidades rurales se realiza de manera constante, con acciones enfocadas en la prevención y el fortalecimiento de las familias.

“Nos pusimos a trabajar en esta comunidad porque para nosotros es fundamental el fortalecimiento personal y familiar. Si tenemos una familia fuerte, tendremos una comunidad fuerte. La clave para avanzar en la seguridad está en la prevención y en el respaldo a nuestros niños y jóvenes”, expresó.

“Crianza Positiva” fortalece vínculos familiares

Como parte de “Redes de Paz”, las familias participantes formaron parte durante ocho semanas del taller de “Crianza Positiva”, con sesiones de dos horas en las que abordaron temas relacionados con la paz, los valores, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Valeria Alfaro García señaló que estas actividades buscan brindar herramientas formativas a madres, padres y personas cuidadoras para fortalecer los vínculos familiares, fomentar valores y prevenir riesgos desde el hogar.

“Desde el primer día, la encomienda fue estar presentes de manera constante en las comunidades rurales. La construcción de la paz se logra desde la prevención y el apoyo a las familias. Agradecemos a todas las mujeres y familias de Cuchicuato por involucrarse de corazón durante las ocho semanas de este taller”, señaló.

Habitantes agradecen acciones en la comunidad

En representación de las y los habitantes de Cuchicuato, Eduardo Sánchez agradeció a las autoridades municipales y a las distintas dependencias que participaron en las acciones realizadas en la comunidad, tanto mediante programas sociales como a través de obras y servicios.

“Quiero agradecer también y aprovechar que está aquí la presidenta, así como a todas las dependencias que fueron parte fundamental e importante para que este programa llegara a su fin de buena manera. Aquí está el fruto: las personas están muy agradecidas”, manifestó.

Las actividades forman parte de las acciones impulsadas para acercar herramientas de prevención y desarrollo social a las comunidades, fortalecer la participación de las familias y promover entornos más seguros desde el ámbito comunitario.

Con la conclusión de los talleres, el programa “Redes de Paz” cerró este ciclo de actividades en Cuchicuato, con la participación de familias de la comunidad en acciones enfocadas en la convivencia, la prevención y el fortalecimiento familiar.