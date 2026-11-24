Guanajuato, Guanajuato.- Con el objetivo de ampliar los espacios públicos para la convivencia familiar y la recreación infantil, el Gobierno Municipal de Guanajuato habilitó una nueva zona de esparcimiento a un costado del Jardín de las Acacias, en las inmediaciones de la Presa de la Olla y muy cerca de la presa de San Renovato.

Ese espacio fue ocupado durante años por vendedores de “garnachas” y dominaban parte del mercado de comida en la zona.

Durante una visita de inspección, la presidenta municipal, Samantha Smith, recorrió el área acompañada por la titular de Obra Pública, Maura Mónica Rangel Aguilar, y el director de Mantenimiento, Pedro Gutiérrez Lozano, para constatar la instalación de juegos infantiles que se suman a los tres asadores, mesas y bancas construidos previamente para la convivencia y el día de campo de las familias capitalinas.

De acuerdo con lo expuesto en el recorrido, el área recreativa está pensada para distintas edades e incluye resbaladilla, arenero, sube y baja, columpios, juego de resorte para niñas y niños pequeños, bancas para la supervisión de madres y padres de familia, así como un pasamanos, todo esté equipo fue restaurado y colocado con lineamientos de uso y cuidado.

Finalmente, se dio a conocer que la Dirección de Mantenimiento continúa trabajando en otros puntos de la ciudad con acciones similares de recuperación y rehabilitación de espacios públicos.

El entorno mercantil

En los alrededores de la Presa de la Olla (Guanajuato capital) operan cientos de vendedores —con estimaciones de más de 200 comerciantes ambulantes y de temporada— que ofrecen comida, antojitos, bebidas y plantas.

La oferta habitual es de comida y antojitos: Mariscos frescos, tacos, pan de feria y pizzas (especialmente en temporadas festivas); también aguas y bebidas refrescantes para visitantes y paseantes.

Ha y vendedores de plantas y comerciantes eventuales que se instalan en fechas especiales como las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla.

Es uno de los corredores turísticos y recreativos más concurridos de la ciudad, con presencia constante de puestos ambulantes y locales.

Los espacios para puestos —tanto en la presa como en celebraciones cercanas como el Día de la Cueva— se organizan mediante permisos municipales, priorizando a comerciantes locales.