Irapuato lleva servicios municipales y talleres a Guadalupe de Rivera

Irapuato, Guanajuato.- Después de ocho semanas de actividades y servicios dirigidos a las familias, el Gobierno de Irapuato, a través del Sistema DIF Municipal, concluyó las acciones del programa “Juntos con Paso Firme” en la comunidad de Guadalupe de Rivera, cuyo objetivo es fortalecer la convivencia, impulsar el desarrollo humano y acercar la atención municipal a las localidades rurales.

Como parte de esta estrategia, distintas dependencias municipales trabajaron de manera coordinada con las y los habitantes de la localidad para brindar servicios y realizar actividades enfocadas en el bienestar familiar. Entre las acciones se incluyeron la entrega de juguetes, leche y cobijas; talleres gratuitos para fortalecer habilidades y el trabajo familiar; activación física; atención psicológica; acompañamiento para la elaboración de planes familiares, y la instalación de un comedor de comida caliente en la escuela de la comunidad.

Durante el cierre de actividades, Lorena Alfaro García, presidenta municipal, agradeció la participación de las familias en los servicios y talleres, además de reconocer la colaboración del delegado y habitantes de la comunidad para identificar necesidades y construir soluciones junto con el Gabinete Social.

“Nosotros siempre decimos que somos un gobierno humano y solidario, entonces, tenemos que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Ahí es donde Vale, como presidenta del DIF y coordinadora del Gabinete Social, genera esta iniciativa. Suma Educación, al Instituto de las Mujeres, a Servicios Públicos, al DIF, a Sustentabilidad, a Desarrollo Rural, haciendo este vínculo con ustedes para que hagamos sinergia y llevemos un poquito de los servicios que prestamos como municipio; sobre todo, buscamos dejar una semillita de fortalecimiento personal, familiar y comunitario”, expresó.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, destacó los beneficios que el programa busca generar a largo plazo en las comunidades y reiteró el compromiso de continuar acercando estas acciones a las 131 localidades que conforman el municipio.

“Lorena Alfaro se ha caracterizado por atender cada espacio de esta ciudad y ese es un reto inmenso; por supuesto que sigue faltando mucho por hacer, pero hoy nosotros estamos aquí, con la frente en alto, diciéndoles que no hemos dejado a nadie atrás”, comentó.

En representación de las y los habitantes, Alejandrina Solórzano Quero agradeció la atención de las dependencias municipales y reconoció las actividades y servicios que llegaron a Guadalupe de Rivera durante las ocho semanas de trabajo.

“Les agradecemos que nos tomen en cuenta como comunidad en el programa ‘Juntos con Paso Firme’; recibimos varios talleres, vino Inmira, Cani, servicios médicos, servicios de alumbrado, tecnologías domésticas, la activación física que nunca nos faltó todos los jueves. A todos, muchas gracias”, destacó.