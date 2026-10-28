Nopal, papa y jitomate registran alzas en mercados de Guanajuato

Guanajuato.- Los precios de algunas frutas y verduras registraron incrementos en mercados de Guanajuato durante octubre, con variaciones en productos como el nopal, el cilantro, la papa, el mango y el jitomate, de acuerdo con reportes de cotizaciones mayoristas y medios de comunicación locales.

En la Central de Abasto de León, las cotizaciones mayoristas correspondientes al 26 de octubre mostraron aumentos semanales en distintos productos. El nopal registró un incremento de 45%, al alcanzar los 29 pesos por kilogramo; el cilantro subió 16.7%, hasta los 35 pesos, y el chile güero aumentó 15.4%, con un precio de 30 pesos por kilo.

La papa también presentó un alza semanal de 10%, al cotizarse en 22 pesos por kilogramo, mientras que el chile morrón aumentó 5.3%, hasta los 40 pesos. Estas variaciones corresponden a la comparación entre el 19 y el 26 de octubre, según los registros del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

En Irapuato, otro reporte publicado el 15 de octubre documentó aumentos en productos de consumo cotidiano en el mercado Benito Juárez. El mango pasó de 45 a 120 pesos por kilogramo, mientras que la papa subió de 32 a 45 pesos y el jitomate de 25 a 30 pesos. El limón también registró un incremento, al pasar de 30 a 35 pesos por kilo.

Por su parte, en León, comerciantes reportaron durante octubre un encarecimiento del jitomate, cuyo precio llegó a ubicarse entre 20 y 30 pesos por kilogramo, dependiendo de la calidad. Las cotizaciones de este producto pueden variar según la fecha, el establecimiento y las condiciones de comercialización.

Los precios varían entre municipios

Las cifras muestran que el comportamiento de los precios no es uniforme en el estado. Mientras algunos productos registran aumentos en determinados mercados, otros pueden mantener su precio o presentar reducciones.

Además, las cotizaciones mayoristas no equivalen necesariamente al precio que pagan los consumidores en tiendas, fruterías y mercados municipales, donde también influyen los costos de transporte, la disponibilidad y los márgenes de comercialización.

Los datos consultados permiten identificar aumentos reportados en León e Irapuato durante octubre, pero no constituyen un promedio estatal ni confirman que los precios hayan subido de manera generalizada entre el 26 y el 28 de octubre.