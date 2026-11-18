Salamanca, Guanajuato.- El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos difundió la ficha de búsqueda de Jesús Gilberto García Perales, de 17 años, quien fue privado de la libertad la mañana del lunes 16 de noviembre en su domicilio de la avenida del Parque, en Salamanca.

Alrededor de las 6:00 horas un grupo de hombres armados irrumpieron en la vivienda y se llevaron al adolescente y a su padre. El papá de Jesús, fue asesinado a pocos metros del acceso al Instituto de Formación Policial (Infopol).

El colectivo formalizó la ficha el martes 17 y ese mismo día circularon en redes sociales versiones de que el joven había sido localizado sin vida; por la noche, autoridades municipales las desmintieron y señalaron que el menor sigue privado de la libertad.