Los “Mortalikos” convierten carreteras de Abasolo en pistas de carreras y acrobacias

Abasolo, Guanajuato.- Las carreteras estatales de Abasolo se han convertido en escenarios de riesgo por las conductas de algunos grupos de motociclistas, conocidos como los “Mortalikos”, que circulan a altas velocidades, en grupos y sin utilizar casco, una combinación que puede tener consecuencias graves en caso de accidente.

La situación se observa en vialidades que conectan la cabecera municipal con comunidades rurales, donde algunos conductores adoptan posturas en las que extienden el cuerpo sobre la motocicleta mientras avanzan a gran velocidad, lo que puede dificultar el control del vehículo y aumentar el peligro.

Los reportes de accidentes difundidos en redes sociales por corporaciones de emergencia como Bomberos y Cruz Roja han puesto en evidencia los riesgos que enfrentan quienes circulan por estas vías.

¿Cuáles son las carreteras con más accidentes en Abasolo?

Entre los tramos identificados con mayor incidencia de accidentes se encuentran las carreteras Abasolo–Estación Joaquín, Abasolo–El Tule y Abasolo–Pastor Ortiz.

El Atlas de Riesgos de Abasolo también incluye estos corredores entre los puntos de mayor incidencia de accidentes automovilísticos. Sin embargo, la información consultada no permite establecer qué proporción corresponde específicamente a motociclistas ni confirmar que las carreras sean la causa de los percances.

Además de las carreteras estatales, también se registran accidentes dentro de la cabecera municipal, donde la circulación de motocicletas representa otro desafío para la seguridad vial.

Circular sin casco aumenta el riesgo

Entre las conductas que generan preocupación está la falta de casco protector, así como el exceso de velocidad y las maniobras que algunos motociclistas realizan mientras circulan en grupo.

El uso correcto del casco y el respeto a los límites de velocidad son medidas fundamentales para reducir el riesgo de lesiones graves. El peligro aumenta cuando se combinan varias conductas de riesgo, especialmente en carreteras donde los vehículos circulan a velocidades mayores que en las zonas urbanas.

En agosto de 2026, el Gobierno de Abasolo informó sobre acciones preventivas en Rancho Nuevo de la Cruz y Estación Joaquín, donde autoridades municipales y personal del sector Salud promovieron el uso del casco, el respeto al reglamento de tránsito y el cumplimiento de los límites de velocidad.

El reto para las autoridades y los usuarios de las vialidades es evitar que las carreteras que conectan a las comunidades se conviertan en espacios para maniobras peligrosas y conductas que ponen en riesgo tanto a los propios motociclistas como a otros conductores.

Sabías que… Los “mortalikos” son un fenómeno urbano y social en México que se refiere a jóvenes motociclistas —frecuentemente conductores de motocicletas de marcas accesibles, como las de marca Italika— que manejan sin medidas de seguridad.

Características principales

Conducta de riesgo: Manejan a exceso de velocidad, realizan carreras clandestinas, ignoran los semáforos y las reglas de tránsito.

Manejan a exceso de velocidad, realizan carreras clandestinas, ignoran los semáforos y las reglas de tránsito. Falta de equipo: Conducen sin casco certificado (o con cascos de baja protección) y sin ropa adecuada.

Conducen sin casco certificado (o con cascos de baja protección) y sin ropa adecuada. Maniobras peligrosas: Hacen acrobacias como acostarse boca abajo sobre el asiento (“estilo Superman”) mientras la moto va en marcha.

Hacen acrobacias como acostarse boca abajo sobre el asiento (“estilo Superman”) mientras la moto va en marcha. Modificaciones: Usan escapes alterados que generan ruido excesivo y adornan las unidades con múltiples luces.