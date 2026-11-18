León, Guanajuato.- Guanajuato cuenta con 508 microcredenciales autorizadas y más de 11 mil personas inscritas en este modelo educativo, que busca fortalecer las habilidades de la población y acercar la formación académica a las necesidades del mercado laboral.

A tres años de su implementación, el Sistema Estatal de Microcredenciales reúne a instituciones de educación superior, empresas y organismos que colaboran en el diseño y reconocimiento de competencias específicas. Su propósito es que las personas puedan acreditar lo que saben hacer y acceder a mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

Durante el encuentro Microcredenciales para la Prosperidad, organizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, destacó que este esquema responde a los cambios constantes en los conocimientos y las tecnologías.

Señaló que la formación educativa debe adaptarse con mayor rapidez a las necesidades de los sectores económicos y sociales.

En 2023, Guanajuato estableció el primer marco normativo estatal en esta materia. Para ello, reformó tres leyes: las de Educación Superior, Educación y Competitividad Económica.

A partir de ese marco, universidades y empresas comenzaron a trabajar en conjunto. Las instituciones educativas aportan sus conocimientos, mientras que el sector empresarial identifica las competencias que requiere para atender los retos de cada actividad económica y región.

Reyes Pablo explicó que una microcredencial tiene valor cuando acredita que una persona no solo adquirió conocimientos, sino que también sabe aplicarlos.

En este proceso participa la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), encargada de coordinar la evaluación entre pares para garantizar la calidad y pertinencia de las certificaciones.

Microcredenciales gratuitas para estudiantes de bachillerato

Uno de los avances del programa es su incorporación al Bachillerato Integral de Guanajuato. Desde octubre, las y los estudiantes pueden elegir entre cinco rutas de formación profesional.

Cada ruta contempla cuatro microcredenciales impartidas por distintas universidades del estado. Además, estas opciones son completamente gratuitas.

De esta manera, quienes cursan el bachillerato pueden desarrollar habilidades adicionales y construir un perfil profesional de acuerdo con sus intereses y aspiraciones.

El subsecretario aclaró que las microcredenciales no sustituyen una carrera universitaria. Su función es complementar la formación a lo largo de la vida y fortalecer tanto las habilidades técnicas como las personales.

Con este modelo, Guanajuato busca que los conocimientos adquiridos se traduzcan en mejores oportunidades de empleo, posibilidades de emprendimiento y mejores condiciones de vida.

En la inauguración del encuentro también participaron la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, y la presidenta de la COEPES en Guanajuato, Mirna Ireri Sánchez Gómez.

Ambas compartieron sus perspectivas sobre la relación entre educación, desarrollo económico y formación de talento en la entidad.