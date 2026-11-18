Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) conmemoró el 25 aniversario de la Licenciatura en Ingeniería Geomática, una disciplina que ha contribuido al estudio y la transformación del territorio. La celebración coincidió con los 156 años de la Ingeniería Topográfica en la institución y la inauguración del Laboratorio del Fuego y el Agua.

Durante la ceremonia se reunieron autoridades universitarias, docentes jubilados, integrantes de la comunidad egresada y quienes impulsaron este programa educativo. En el encuentro se reconoció su trayectoria académica y su contribución al bienestar social.

La Rectora General de la UG, Claudia Susana Gómez López, destacó la importancia de esta ingeniería para atender los desafíos ambientales y las necesidades de desarrollo de las comunidades.

También resaltó la vinculación de la universidad con instituciones públicas, centros educativos y proyectos de investigación. Asimismo, reconoció el trabajo de quienes han formado parte de esta comunidad académica.

“Hoy celebramos 25 años de una ingeniería que tiene mucho que hacer aún en esta Casa de Estudios. (…) Corresponde hacer lo que nos toca en el presente, pues lo que se está jugando es el futuro”, expresó.

La Rectora General invitó a mantener la excelencia académica y motivar a las nuevas generaciones para conocer la importancia de esta disciplina y formarse profesionalmente en ella.

Por su parte, el director de la División de Ingenierías, Gilberto Carreño Aguilera, dio la bienvenida a las y los asistentes. El profesor jubilado Juan Manuel Tovar Alcantar presentó una relatoría sobre la evolución de la Ingeniería Geomática en la UG.

Ambos destacaron que esta disciplina mantiene un compromiso social y científico mediante el análisis del territorio y el uso de tecnologías para desarrollar soluciones responsables.

Reconocen a docentes y egresados de Ingeniería Geomática

Como parte de la conmemoración, la universidad recordó a quienes impulsaron el primer programa de Ingeniería en Geomática hace 25 años, así como a docentes y directivos que participaron en sus programas predecesores.

También se reconoció la trayectoria de 19 integrantes de la plantilla docente actual, en su mayoría egresados de la propia institución, quienes cuentan con entre 20 y 39 años de servicio.

Entre los homenajes destacó el reconocimiento al ingeniero Crescencio Zamora Velázquez, autor del banco de nivel de la Escalinata de la UG, realizado en 1963.

Durante el encuentro también participó Juan Carlos Ruiz, egresado de la primera generación de Ingeniería Geomática y actual enlace supervisor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Aguascalientes.

El profesionista agradeció haber formado parte de una generación que contribuyó a definir el papel de la geomática en la universidad. Además, destacó que su formación le proporcionó herramientas científicas, pensamiento crítico y experiencia de campo para desarrollarse profesionalmente.

Actualmente, explicó, su trabajo en el INEGI abarca actividades relacionadas con la cartografía, la detección de cambios de uso de suelo y el entrenamiento de algoritmos para el cuidado del territorio mexicano.

También invitó a las nuevas generaciones a explorar distintas áreas de conocimiento y enfrentar nuevos retos profesionales.

Al concluir la ceremonia, se develó una placa conmemorativa. En el acto participaron el rector del Campus Guanajuato, Martín Picón Núñez; la secretaria académica de la División de Ingenierías, Arodi Bernal Martínez, y el director del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, Víctor Manuel Ortega Chávez.

Inauguran Laboratorio del Fuego y el Agua

Como parte de las actividades conmemorativas, la UG inauguró el Laboratorio del Fuego y el Agua, un espacio de investigación que iniciará actividades en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Fondo Semilla de la California State Polytechnic University, Humboldt (Cal Poly Humboldt).

La responsable del laboratorio, Michelle Farfán Gutiérrez, integrante del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, destacó que este proyecto es resultado de más de una década de trabajo comunitario relacionado con los incendios forestales.

También señaló la necesidad de atender los efectos de los fenómenos climáticos extremos y transformar la manera en que las sociedades habitan y cuidan sus territorios.

“El fuego y el agua son las dos fuerzas que moldean los ecosistemas”, expresó al destacar la importancia de la seguridad socioecológica y de impulsar acciones preventivas, en lugar de limitarse a responder ante las emergencias.

Farfán Gutiérrez reconoció además el trabajo de las brigadas ejidales, comunitarias y de las personas guardabosques. Señaló que el laboratorio busca convertirse en un espacio de investigación científica y colaboración para fortalecer la resiliencia de los paisajes.

En la inauguración también participaron José Antonio Méndez Ávila, representante del director de la CONAFOR, Sergio Humberto Graf Montero, y Jeffrey Kane, profesor del Departamento de Manejo Forestal, Fuego y Pastizales de Cal Poly Humboldt.

Ambos destacaron la colaboración con la UG en temas de sanidad y manejo forestal, cambios de uso de suelo y manejo del fuego. También resaltaron la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones de ambos países.

De la Ingeniería Topográfica a la Geomática

La historia de esta disciplina en la Universidad de Guanajuato tiene sus antecedentes en la Carrera de Minas, uno de los programas fundacionales de la institución en 1828. De ella surgieron los estudios de Topografía y Geodesia.

En 1970 se creó la Licenciatura en Ingeniero Topógrafo Hidromensor, que en 1982 se transformó en la Licenciatura en Ingeniero Topógrafo e Hidráulico.

Posteriormente, la especialización de estas ciencias llevó a separar ambas disciplinas y crear programas educativos independientes, además de fortalecer los estudios de posgrado.

El 27 de agosto de 1999 se aprobó oficialmente la Licenciatura en Ingeniería Geomática. Su enfoque incorporó herramientas tecnológicas para interpretar los cambios del territorio y desarrollar soluciones que fueran más allá de las mediciones y representaciones topográficas.

Desde entonces, el programa ha mantenido una identidad basada en la calidad académica, el rigor tecnológico y el compromiso social de sus profesionistas.

Las personas interesadas en conocer más sobre esta carrera pueden consultar la oferta académica de la universidad en Ingeniería en Geomática.