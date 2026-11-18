Guanajuato, Guanajuato.- Vecinos de Marfil celebran que terminaron los trabajos de reconstrucción del muro de encauce del rio Guanajuato, que es parte del Camino Antiguo que comunicaba a esta localidad con la ciudad.

La semana pasada se realizaron los trabajos de atención del colector sanitario por parte de personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag). La obra terminó el lunes pasado y el martes 17 de noviembre, iniciaron con los trabajos de rehabilitación de la línea de agua potable, para posterior retiro de la línea provisional (tubo blanco) que se aprecia actualmente en la zona.

Los vecinos publicaron que estarán pendientes de los comunicados que emitan la presidencia municipal o SIMAPAG, ya que habrá suspensión de servicio de agua, para hacer la conexión final.

Posteriormente se realizarán trabajos de limpieza, retiro de escombro y mallas de cierre provisional.

Semanas de trabajo a un derrumbe abandonado

Con una inversión de 3.5 millones de pesos, el gobierno municipal de Guanajuato comenzó la reparación del Camino Antiguo de Marfil el pasado mes de octubre. Este fue el tercer derrumbe en esta zona en los últimos años, durante poco más de un año este histórico camino había permanecido intransitable en una de sus secciones debido al más reciente, causado por la fuerza del Río Guanajuato durante la temporada de lluvia, en julio de 2025.

La asociación Guardianes del Camino Antiguo de Marfil dieron a conocer el inicio de la obra de reconstrucción, en la que participan la dirección general de Obra Pública y SIMAPAG.

Los recursos fueron autorizados por Gobierno del Estado en agosto pasado y posteriormente el Ayuntamiento aprobó la transferencia del dinero para reparar este camino que diario es utilizado por cientos de personas para hacer ejercicio, además de ser uno de los accesos originales de la ciudad que forma parte del patrimonio histórico guanajuatense.

Historia de derrumbes

El Camino Antiguo a Marfil en Guanajuato ha sufrido varios derrumbes y deslaves a lo largo de los años debido a las lluvias y el reblandecimiento de la tierra en su histórico muro de contención:

1 de septiembre de 2021: Se registró un importante desgaje y colapso de una sección del muro y la vialidad tras fuertes lluvias en la capital.

18 de agosto de 2022: Un nuevo deslave afectó otra parte de la barda de contención original que conecta con el río, ampliando el socavón preexistente.

Julio de 2025: El socavón en la zona se agravó y consumió todo el ancho de la vía, manteniéndose sin paso vehicular y ya en etapa de reparaciones.

Este camino comunicaba en la época colonial a las haciendas de beneficio de Marfil con la ciudad de Guanajuato. Durante el porfiriato tuvo una ruta de tranvía jalado por mulas para comunicar ambas localidades.

Con la construcción del ferrocarril y luego con la nueva carretera pavimentada y posteriormente con la construcción de las llamadas “Curvas peligrosas”, así como la urbanización del río Guanajuato en la zona histórica de la ciudad, el camino quedó sólo como referente histórico, usado para caminatas.