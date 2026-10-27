Concluye primera etapa de edificación de viviendas en colonia de Pueblo Nuevo

Los beneficiarios del fraccionamiento Mujeres Ilustres esperan su segunda entrega de materiales para el avance en las obras

Redacción Notus27 octubre, 2026

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- El gobierno de Pueblo Nuevo culminó la primera etapa de apoyo de viviendas para beneficiarios del fraccionamiento Mujeres Ilustres. La edificación aun se encuentra en proceso, pero se espera que quede lista antes del término de la administración 2024-2027.

La primera etapa de entrega de materiales este martes 27, mientras que la segunda etapa de administración se llevará a cabo el próximo mes. Por lo que todos los beneficiarios deberían tener su construcción a la par.

El alcalde comentó que se encuentra en pláticas con la gobernadora Libia Dennise para apoyo con el financiamiento del techo, ya sea con tejado o como colado: “aunque sea un pedazo. O sea que ya le entremos sin la aportación de ustedes de manera directa, nosotros mismos como entidad de gobierno”.

La presidencia municipal recordó que para solicitar el apoyo se debe acudir a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, y que aplica únicamente para la cabecera municipal por el momento.

Redacción Notus27 octubre, 2026

Redacción Notus

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