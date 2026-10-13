Nombran nuevos mandos militares en Guanajuato; Martínez García asume la XII Región

Irapuato, Guanajuato.- La XII Región Militar y la 16ª Zona Militar cuentan con nuevos mandos, tras una ceremonia en Irapuato a la que asistió la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El general de brigada de Estado Mayor Gabriel Martínez García asumió el cargo de comandante interino de la XII Región Militar, cuya jurisdicción comprende Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Por su parte, el general de brigada de Estado Mayor David Antonio López Velasco quedó al frente de la 16ª Zona Militar.

Durante el acto, el Gobierno de Guanajuato refrendó su disposición de mantener una colaboración permanente con el Ejército Mexicano y las fuerzas federales en materia de seguridad.

Trayectoria de los nuevos mandos

Gabriel Martínez García es egresado del Heroico Colegio Militar, cuenta con formación en Administración Militar y una maestría en Seguridad Nacional. Entre sus antecedentes se encuentra el mando de las zonas militares VI, en Coahuila, y XL, en Sonora, además de la 16ª Zona Militar, con sede en Irapuato, a la que llegó en marzo pasado.

David Antonio López Velasco cuenta con más de tres décadas de trayectoria. Entre sus responsabilidades anteriores figuran el mando de la 42ª Zona Militar, en Chihuahua, y la jefatura de la Unidad de Enlace y Gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Gobierno estatal también reconoció al general Jorge Pedro Nieto Sánchez, quien deja la XII Región Militar, por su colaboración con las autoridades de Guanajuato y su participación en los esfuerzos regionales de seguridad. Asimismo, destacó el trabajo de Martínez García al frente de la 16ª Zona Militar.

Coordinación en materia de seguridad

La administración estatal señaló que la relación con los mandos militares es relevante para la estrategia CONFÍA. También destacó la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mediante el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), en el que participan fiscalías, autoridades estatales e instancias federales de seguridad e inteligencia.

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante del Ejército Mexicano, Héctor Ávila Alcocer; el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona; el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez; el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste; la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, y el secretario de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro, Elías Pérez Hernández.