Guanajuato y ONU Mujeres buscan fortalecer la seguridad de las mujeres en los 46 municipios

Irapuato, Guanajuato.- Mejorar la seguridad de las mujeres mediante espacios públicos más seguros, transporte accesible y políticas para reducir las desigualdades fue uno de los planteamientos del Encuentro por la Igualdad: Visión de ONU Mujeres México, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en el Teatro de la Ciudad de Irapuato.

Durante el encuentro, la Gobernadora señaló que prevenir la violencia y garantizar que las mujeres puedan estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida requiere la participación de las instituciones y de la sociedad.

“Hay conversaciones que son difíciles, que son duras, pero que son necesarias abordarlas para poder transformar la realidad que vivimos”, expresó.

Libia Dennise recordó que la violencia contra las mujeres puede presentarse en los hogares, las escuelas, los espacios laborales y las calles. Por ello, destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención, garantizar sus derechos y cerrar las brechas de desigualdad.

También mencionó la creación de la Secretaría de las Mujeres y la Estrategia ALIADAS como parte de las acciones estatales que articulan programas de salud, educación, empleo, emprendimiento y autonomía económica, además de la prevención y atención de las violencias.

ONU Mujeres propone mejorar espacios públicos y servicios

Durante el encuentro, Eleonora Betancur González, representante designada de ONU Mujeres en México, impartió la conferencia “Territorialización de la agenda de género: principios y buenas prácticas”.

En su exposición, compartió experiencias de distintas ciudades del mundo para explicar cómo las decisiones sobre alumbrado público, transporte, calles, servicios y espacios comunitarios influyen en la seguridad y las oportunidades de las mujeres.

Señaló que incorporar la perspectiva de género requiere la participación de distintas áreas de gobierno, entre ellas seguridad, obras públicas, movilidad, desarrollo económico y planeación.

Entre las alternativas presentadas se encuentran los diagnósticos participativos para identificar zonas inseguras, el mejoramiento de espacios públicos y la creación de servicios de cuidados que permitan a más mujeres estudiar, trabajar y disponer de tiempo para su desarrollo personal.

Mujeres representan el 52.4% de la población estatal

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, indicó que las necesidades y los obstáculos que enfrentan las mujeres varían entre los 46 municipios de Guanajuato, por lo que contar con diagnósticos permite orientar los recursos y las acciones hacia quienes más los necesitan.

Detalló que las mujeres representan el 52.4 por ciento de la población estatal y señaló que las desigualdades laborales, las responsabilidades de cuidado y la violencia deben atenderse mediante políticas públicas que respondan a las condiciones de cada comunidad.

Por su parte, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, expuso las acciones locales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Entre ellas mencionó una red de más de 5 mil 800 Agentes Violeta y más de 370 espacios seguros en establecimientos comerciales y de servicios, donde las mujeres pueden solicitar apoyo ante situaciones de riesgo.

La Alcaldesa señaló que avanzar hacia la igualdad requiere instituciones comprometidas, presupuesto y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para convertir las experiencias y buenas prácticas en resultados.

En el encuentro participaron representantes de los tres poderes del Estado, autoridades municipales, organismos autónomos, organizaciones civiles, instituciones educativas y equipos responsables de la planeación y atención a las mujeres.

La Gobernadora reiteró que construir una sociedad libre de violencia requiere el compromiso de mujeres y hombres, así como transformar las prácticas que reproducen la desigualdad.

“La igualdad es una tarea que se construye todos los días, desde todos los espacios y nos refiere a todas y a todos”, concluyó.