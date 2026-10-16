Irapuato reinstala comité contra el acoso sexual y la violencia laboral

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato reinstaló el Comité para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral, el Acoso Sexual y el Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Municipal, organismo encargado de contribuir a la prevención y atención de estas conductas entre el personal del municipio.

La sesión fue encabezada por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, quien señaló que el comité busca proteger los derechos de las más de 4 mil personas servidoras públicas y promover espacios de trabajo basados en el respeto, la igualdad y la legalidad.

La alcaldesa llamó al personal municipal a mantener una política de cero tolerancia ante las conductas violentas y destacó la importancia de atender las denuncias mediante canales confiables.

Por su parte, Georgina Aboytes Guerrero, directora del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira) y secretaria técnica del comité, explicó que el protocolo de actuación fue publicado originalmente el 11 de junio de 2024 y reformado el 3 de marzo de 2026.

El documento establece los principios, procedimientos y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral, el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las dependencias y entidades de la administración municipal.

¿Dónde puede denunciar el personal municipal?

Las personas servidoras públicas de Irapuato pueden presentar quejas por la vía administrativa o penal, según la naturaleza de los hechos.

Por la vía administrativa, las denuncias pueden realizarse de manera personal, por teléfono, internet, correo electrónico o por escrito. La instancia receptora depende del tipo de personal involucrado:

Contraloría Municipal: cuando se trate de personal administrativo.

cuando se trate de personal administrativo. Unidad de Asuntos Internos: cuando se trate de personal operativo, de la Policía Municipal o de Tránsito.

Por la vía penal, las denuncias pueden presentarse de manera personal, por teléfono, internet, correo electrónico o mediante una aplicación, ante las siguientes instancias:

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato.

Fiscalía Regional B de la Fiscalía General del Estado.

Estos son los integrantes del comité

Durante la sesión, Lorena Alfaro García tomó protesta a las personas que integran el organismo:

Kristian Carel Lira Trujillo: regidora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Ayuntamiento y presidenta del comité.

regidora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Ayuntamiento y presidenta del comité. Georgina Aboytes Guerrero: directora del Inmira y secretaria técnica.

directora del Inmira y secretaria técnica. Omar Ignacio Gómez Benítez: vocal.

vocal. José Julio Torres Zavala: vocal.

vocal. Martha Luisa Zaldívar Blanco: vocal.

Con la reinstalación del comité, el Gobierno Municipal busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia laboral y sexual dentro de la administración pública, en el marco de la estrategia Irapuato 27.