Muere trabajador arrollado por un vehículo en la carretera Irapuato-Guanajuato

El hombre presuntamente realizaba labores de abanderamiento en un tramo en reparación; el accidente ocurrió durante el mediodía de este sábado

Redacción Notus10 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un trabajador que participaba en las labores de reparación de la carretera federal Irapuato-Guanajuato murió tras ser arrollado por un vehículo, de acuerdo con reportes difundidos este sábado.

Los primeros informes señalan que la víctima presuntamente se desempeñaba como abanderado en la zona donde se realizan trabajos de mantenimiento sobre la vialidad.

Según la información preliminar, el carro habría circulado a alta velocidad por el carril intervenido y rebasado en el tramo donde se encontraban las obras, impactando al trabajador.

El cuerpo quedó sobre uno de los carriles de circulación. En el lugar había conos anaranjados para advertir a los automovilistas sobre los trabajos y delimitar la zona en reparación.

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente la identidad del trabajador ni mayores detalles sobre el conductor involucrado o su situación legal.

Redacción Notus10 octubre, 2026

Redacción Notus

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