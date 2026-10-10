Muere trabajador arrollado por un vehículo en la carretera Irapuato-Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Un trabajador que participaba en las labores de reparación de la carretera federal Irapuato-Guanajuato murió tras ser arrollado por un vehículo, de acuerdo con reportes difundidos este sábado.

Los primeros informes señalan que la víctima presuntamente se desempeñaba como abanderado en la zona donde se realizan trabajos de mantenimiento sobre la vialidad.

Según la información preliminar, el carro habría circulado a alta velocidad por el carril intervenido y rebasado en el tramo donde se encontraban las obras, impactando al trabajador.

El cuerpo quedó sobre uno de los carriles de circulación. En el lugar había conos anaranjados para advertir a los automovilistas sobre los trabajos y delimitar la zona en reparación.

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente la identidad del trabajador ni mayores detalles sobre el conductor involucrado o su situación legal.