El paso del Che Guevara en la ciudad de León: una historia poco conocida

León, Guanajuato.- En 1955, antes de convertirse en uno de los principales referentes de la lucha guerrillera del siglo XX, Ernesto “Che” Guevara ejercía la medicina y realizaba investigaciones en alergología en el Hospital General de México. Ese mismo año viajó a León para participar en el IX Congreso Nacional de Alergistas, celebrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato.

En el marco del aniversario luctuoso de Ernesto «Che» Guevara, asesinado el 9 de octubre de 1967 en Bolivia, recordamos un episodio poco conocido que vincula a este personaje de la historia latinoamericana con León.

Durante el encuentro presentó su trabajo Investigaciones cutáneas con antígenos alimentarios semidigeridos, resultado de sus investigaciones sobre los procesos alérgicos. El estudio fue publicado en mayo de 1955, cuando su trayectoria revolucionaria apenas comenzaba a tomar forma.

Este episodio, referido en investigaciones biográficas y académicas sobre Guevara, nos permite reconocer una faceta menos conocida de su vida: la del médico e investigador que, años antes de convertirse en figura emblemática de la Revolución cubana, estuvo en nuestra ciudad por motivos científicos.

Así, León se cruza con la historia de uno de los personajes más significativos de América Latina en el siglo XX. La presencia de Guevara en nuestra ciudad constituye un motivo para seguir explorando la historia de León y recuperar aquellos episodios que conectan la vida local con los grandes procesos históricos del continente.

Con signado por Arturo González

La estancia como médico no fue la única: también lo fue como guerrillero. El periodista Arturo González era reportero de El Sol de León y narraba que antes de 1959 encontró a un grupo de supuestos integrantes de un grupo militarizado (los “pentatlones” eran comunes en ese tiempo). Les escuchó con un acento “como veracruzano”. Luego supo que se trataba de Fidel castro y el Che Guevara.

Con información del Archivo Histórico Municipal de León.