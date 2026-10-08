Mexicano gana 4.5 mdp en reto de MrBeast tras pasar 202 días en supermercado

Tras 202 días sin poder salir de un supermercado y con el desafío de acabar con millones de calorías en alimentos, el mexicano Juan García finalmente cruzó la puerta con 248 mil 346 dólares, alrededor de 4 millones 500 mil pesos mexicanos, una camioneta y hasta un anillo para su esposa.

Juan llegó al final junto con Jackson, Rayhon y Eldin, quienes consiguieron terminar con los alimentos disponibles en el establecimiento y obtuvieron una bolsa cercana al millón de dólares para repartir entre los cuatro.

El desenlace se dio a conocer este 3 de octubre con la publicación de la segunda parte del desafío de MrBeast.

El mexicano ya se había convertido en uno de los participantes más populares desde la primera etapa del concurso, a la que ingresó junto con su hijo Ángel. El joven abandonó el reto debido a sus compromisos escolares y laborales, mientras Juan decidió permanecer en el supermercado con el objetivo de conseguir recursos para apoyar a su familia.

¿Cómo fueron los 202 días de Juan en el reto de MrBeast?

El desafío comenzó cuando Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, compró un supermercado y reunió a varios compradores para proponerles una competencia: la última persona en abandonar el establecimiento recibiría 250 mil dólares.

Tras 67 días, Juan, Jackson, Rayhon y Eldin permanecían dentro, por lo que el creador de contenido modificó las reglas. Los cuatro dejaron de competir entre ellos y formaron un equipo con una nueva misión: consumir los alimentos de un supermercado abastecido con alrededor de 4.3 millones de calorías a cambio de una bolsa de un millón de dólares.

Durante esta segunda etapa, Juan se mantuvo como uno de los participantes más activos. Sin embargo, en una parte del desafío sufrió una lesión en el tobillo que limitó su movilidad y le impidió participar con normalidad.

Sus compañeros le pidieron que descansara y acondicionaron un espacio para su recuperación, además de una alberca para que pudiera realizar ejercicios dentro del agua. Una vez que mejoró, Juan retomó las actividades del concurso.

Juan aprendió a escribir en inglés durante el reto

La convivencia con sus compañeros también marcó la estancia de Juan. Rayhon comenzó a enseñarle inglés y, con el paso de los meses, Juan consiguió escribirle una carta de agradecimiento.

Sus compañeros, quienes comenzaron a llamarlo “tío Juan”, también destacaron su disposición para limpiar y colaborar con las tareas dentro del supermercado.

MrBeast preparó otra sorpresa cuando Juan contó que desde hacía 25 años se reunía con sus amigos cada 4 de julio para jugar futbol. Debido al encierro, esta vez no podía acudir al encuentro, por lo que el creador de contenido llevó a sus amigos desde México hasta el supermercado para mantener la tradición.

El partido también formó parte del desafío. La actividad permitió retirar 55 mil calorías en alimentos de la tienda y acercó a los cuatro participantes a la meta.

Después de más de seis meses, en el supermercado sólo quedaban alimentos equivalentes a 3 mil 882 calorías. Juan y sus tres compañeros los utilizaron para preparar una última comida y, tras consumirla, completaron el desafío.

MrBeast les permitió entonces cruzar la línea de salida y abandonar el establecimiento en el día 202, donde sus familiares y seguidores los esperaban.

¿Quién es Juan García, el mexicano que participó en el reto de MrBeast?

Juan García tiene 56 años, es originario de Hidalgo y reside en Carolina del Norte, Estados Unidos, país al que emigró en busca de mejores oportunidades económicas.

Se dedica a la construcción y es padre de seis hijos, tres de ellos universitarios. Desde la primera etapa del concurso explicó que su intención era conseguir dinero para apoyar a su familia, motivo por el cual continuó después de que Ángel, uno de sus hijos, abandonó el supermercado.

Los 248 mil 346 dólares no fueron lo único que consiguió durante los 202 días. Juan también salió con una camioneta último modelo y un anillo para su esposa.

Este último premio protagonizó uno de los momentos finales del video de MrBeast. Tras abandonar el supermercado, Juan se reunió con su esposa y le entregó el anillo, después de recordar que anteriormente habían tenido que devolver uno porque resultaba demasiado costoso.