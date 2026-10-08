Guanajuato: un Festival Cervantino sin desmadre… y sin públicos

Guanajuato, Guanajuato.- En 1987 comenzó a registrarse un fenómeno inédito en el entonces todavía joven Festival Internacional Cervantino: las calles atiborradas de gente. La llamada “Fiesta del Espíritu” se extendía a más plazas y calles y hacían de la ciudad un espacio para concurrencias más allá de la oferta cultural institucional.

De San Roque se pasó a mimos callejeros afuera del teatro Juárez y en la Plaza de la Paz, grupos de rock y teatro acusado de “panfletario” hicieron suya la plaza de Los Ángeles, la venta de artesanías del mercado de los hippies –conformado a principios de la década- se consolidaba y comenzaba la oferta garnachera de la temporada.

La presencia de miles de personas –inmensa mayoría de jóvenes- en las calles se comenzó a complicar. La ciudad tenía discotecas –moda de la época- y al cerrar expulsaba a sus clientes a las calles, donde a falta de hospedaje y ya con alcohol en la sangre, optaban por seguir la fiesta.

La crítica: Guanajuato se convertía en una gran cantina. Y sí, pero también abría sus espacios como propuesta alternativa o complementaria: Escalinatas de la Universidad de Guanajuato, Plaza de los Ángeles, Jardín de la Unión, Plaza de la Paz, Plaza de San Fernando, Plaza Allende, Plaza de las Ranas y hasta la deportiva de Yerbabuena y el estadio San Jerónimo fueron sedes de actividades diversas. Los dos espacios últimos citados fueron escenarios para conciertos masivos.

El debate era sobre las secuelas de la afluencia masiva. Eso ha cambiado. Así lo explica en un texto difundido en redes digitales la artista plástica y promotora cultural Karenia Hernández, hija del artista “Capelo”:

“Caminar hoy por la Plaza San Roque o el Teatro Juárez en pleno Festival Internacional Cervantino y encontrar silencio o butacas vacías es una postal que duele, pero que no sorprende. El festival cultural más importante de América Latina atraviesa una de sus crisis estructurales más profundas, marcada por la escasez de turismo, el desorden organizativo y una evidente apatía que se respira en las calles de Guanajuato”.

Añade:

“Este festival actual ha perdido por completo su esencia y su vocación original. Al romper el vínculo con su entorno, el FIC se ha despersonalizado de tal forma que podría tener como sede cualquier otro lugar, reduciendo a la capital de Guanajuato a una simple locación intercambiable”

Acusa a la “burocratización del arte”, debido a “eventos protocolarios diseñados para el aplauso de los propios funcionarios públicos han secuestrado la agenda, desplazando a las verdaderas propuestas artísticas y alternativas que antes transformaban la vida callejera de la ciudad”.

Afirma que hay una “parálisis de los lunes y oferta desierta entre semana”.

Y cita lo difundido en otros espacios: “Bajo la etiqueta bienintencionada de ‘Formación de Públicos’, se operan acarreos y traslados masivos de otros municipios. Una estrategia para ocultar las butacas vacías y el fracaso en la venta real de boletaje, evidenciando que el festival ha dejado de ser atractivo y accesible para el público tradicional y local”.

Todo lo anterior pega a un comercio local que ya había reconocido la importancia de la afluencia, pues antaño la gente de la localidad se encerraba en sus casas: ahora renta cuartos y sale a vender algo a las calles, pero han disminuido sus clientes.

Ella y otros observadores llaman a la reflexión, que debe existir por encima de especulaciones y politización sobre el fenómeno.