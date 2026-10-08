‘Levantan’ a conductor en Salamanca y dejan abandonado auto sin placas

Una presunta privación de la libertad en la colonia La Cruz fue reportada a las autoridades, en el lugar sólo quedó un auto Nissan Sentra blanco

Redacción Notus8 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Elementos de seguridad se movilizaron luego de que ocurriera una presunta privación de la libertad en la colonia La Cruz, sobre la Prolongación Hidalgo, en Salamanca. Un conductor fue aparentemente interceptado en la vialidad y llevado a la fuerza por personas armadas; en el lugar quedó un vehículo sin placas abandonado.

Según los primeros reportes, los agresores obligaron al automovilista a detenerse para posteriormente secuestrarlo. Los respondientes fueron Policía Municipal, FSPE y Guardia Nacional.

Testimonios señalaron dos versiones, que hasta el momento no han sido aclaradas por las autoridades. En la primera, se dijo que el hombre manejaba un auto Nissan Sentra color blanco, el mismo que fue dejado en la escena.

En la segunda versión, el conductor iba a bordo de una camioneta, los hombres armados huirían en ella con la víctima del rapto alrededor de las 9 y media de la mañana.

Ante el acontecimiento a plena luz del día y en uno de los principales accesos de la ciudad, la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación. Asimismo, se desplegó un operativo de búsqueda por personal de seguridad.

La identidad de la persona afectada se desconoce por el momento.

Redacción Notus8 octubre, 2026

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