IEEG solicita mil 269 millones de pesos para su presupuesto de 2027

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2027, por un monto total de mil 269 millones 984 mil 846 pesos con 71 centavos.

Los recursos solicitados se distribuirían entre el gasto ordinario del organismo, sus proyectos estratégicos y el financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes en Guanajuato.

De acuerdo con el anteproyecto, el presupuesto se calculó con base en las necesidades operativas y los proyectos estratégicos del Instituto, bajo criterios de racionalidad y austeridad, con el objetivo de contar con los medios necesarios para cumplir sus atribuciones durante 2027.

¿Cómo se distribuiría el presupuesto del IEEG?

El monto total solicitado se divide en tres rubros principales:

Gasto ordinario: 498 millones 960 mil 700 pesos con 11 centavos.

498 millones 960 mil 700 pesos con 11 centavos. Proyectos estratégicos: 447 millones 484 mil 611 pesos con 77 centavos.

447 millones 484 mil 611 pesos con 77 centavos. Financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes: 323 millones 539 mil 534 pesos con 83 centavos.

La propuesta contempla recursos para la operación del organismo y el desarrollo de sus proyectos estratégicos, además de las prerrogativas que corresponden a los partidos políticos con registro, conforme a la Constitución y las leyes.

Recursos para los procesos electorales

Los proyectos estratégicos incluyen las actividades del proceso electoral local ordinario 2026-2027, que ya se encuentra en curso, así como la preparación del proceso electoral extraordinario 2027-2028 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, derivada de la última reforma constitucional en la materia.

También se consideran proyectos relacionados con la cultura cívica y el fortalecimiento institucional.

El IEEG señaló que su misión es fortalecer la democracia en Guanajuato mediante la organización de elecciones confiables y el fomento de una cultura cívica continua e incluyente, con el propósito de promover la participación activa y consciente de la ciudadanía en los procesos electorales y en los mecanismos de participación ciudadana.

IEEG prevé seguimiento y evaluación del gasto

En cuanto al gasto ordinario y los proyectos estratégicos, el Instituto prevé continuar con procedimientos de mejora basados en el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas, con la finalidad de incrementar la eficiencia de sus actividades.

Durante la elaboración del anteproyecto también se consideraron proyectos transversales que involucran a todas las áreas del organismo para fomentar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía guanajuatense.

La propuesta incorpora, además, criterios de honradez, disciplina presupuestal, racionalidad, austeridad y transparencia para el ejercicio de los recursos públicos.