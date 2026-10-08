Localizan sin vida a madre e hija de Apaseo el Grande

Apaseo el Grande, Guanajuato.- Madre e hija desaparecieron en Apaseo el Grande el 28 de junio del 2020. Familiares y colectivos las buscaron por poco más de 6 años, ahora por fin pueden darles el último adiós en su hogar en el poblado de San José Agua Azul.

“Infinitamente agradecida con todos los que compartieron y en especial alas madres buscadoras que hicieron posible el regreso de mi madre y mi hermana”, expresó Rosa tras el encuentro de ambas.

Las dos habían salido de su casa en 2020 y desde entonces se perdió comunicación con ellas. La última vez que las vieron, Karla Fernanda vestía un short negro, una blusa blanca tipo top y unos tenis Adidas negros con gris; María del Rayo llevaba pantalón de mezclilla azul y sandalias cafés, además de que la identificaban varios tatuajes en el brazo derecho y la espalda.

Hasta el momento se desconocen las condiciones y el lugar exacto donde fueron encontradas, no obstante, sus seres queridos expresaron su alivio al tener certeza de su paradero. Asimismo, elevaron oraciones por ellas e informaron que la velación sería en su domicilio, la misa en la comunidad y su destino final inhumado en el Panteón Municipal de San José Agua Azul.