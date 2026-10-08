IEEG designa a 272 personas para los consejos electorales de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó la designación de las personas que ocuparán las presidencias y consejerías de los consejos electorales distritales y municipales que se instalarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Los consejos electorales distritales y municipales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. Son dependientes del Consejo General y funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito o municipio, según corresponda.

Los artículos 110 y 124 de la ley electoral local establecen que los consejos distritales y municipales se integrarán por una presidencia, una secretaría, dos consejerías propietarias, una consejería supernumeraria, así como representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes.

El Consejo General procedió a integrar las propuestas definitivas para la conformación de los consejos de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, tomando en consideración los siguientes criterios orientadores:

Paridad de género.

Pluralidad cultural de la entidad.

Participación comunitaria o ciudadana.

Prestigio público y profesional.

Compromiso democrático.

Conocimiento de la materia electoral.

Asimismo, para la inclusión de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, se estableció un procedimiento para la conformación de los consejos.

165 mujeres y 107 hombres integrarán los consejos

De un total de 272 personas designadas para la integración de los 46 consejos municipales y 22 consejos distritales, 107 son hombres y 165 son mujeres, es decir, 39.34% y 60.66%, respectivamente.

Con ello, se logra, en términos globales, el cumplimiento de la paridad total.

Referente a la distribución por cargo a ocupar, se comparte la siguiente tabla:

Paridad por cargo Cargo Mujeres Hombres Total Presidencias 42 26 68 Consejerías Propietarias 80 56 136 Consejerías

supernumerarias 43 25 68 Total 165 107 272

Respecto a las personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, adultas mayores y migrantes guanajuatenses, de un total de 272 personas designadas, 74 pertenecen a alguno de los grupos de atención prioritaria antes referidos.

Designan secretarías de consejos distritales y municipales

En otro punto del orden del día, se aprobó la designación de las personas secretarias de las Juntas Ejecutivas Regionales de Acámbaro, Apaseo el Grande, Cortazar, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Pénjamo, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y Yuriria, para ocupar las secretarías de los consejos distritales electorales 1, 2, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20 y 22.

En el mismo sentido, se designó a las personas secretarias de las Juntas Ejecutivas Regionales de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca, para ocupar las secretarías de los consejos municipales electorales de esas demarcaciones.

IEEG modifica tabulador de personal eventual

En otro punto del orden del día, se aprobó la modificación del tabulador de remuneraciones del personal eventual, correspondiente a las secretarías de consejos electorales para el año 2026.

Lo anterior derivado de la modificación a la fecha prevista para la celebración de las elecciones de personas juzgadoras a nivel federal y local, por lo que la elección judicial local tendrá lugar en el año 2028.

Por lo anterior, resultó necesario adecuar el tabulador de remuneraciones del personal eventual, en específico para los puestos de secretarías de consejo, con la finalidad de homologarlo a las determinaciones realizadas.

Esta armonización no implica el aumento de plazas, ni el incremento en el número de personas contratadas o una ampliación de los recursos presupuestales autorizados para servicios personales, toda vez que se trata de una redistribución y actualización de los niveles tabulares aplicables a las plazas ya contempladas.