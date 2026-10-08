Llevan plática de seguridad vecinal a Zapote de la Esperanza, en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- En Zapote de la Esperanza se llevó a cabo una plática sobre seguridad vecinal, impartida por el área de Prevención Social en coordinación con personal del Gobierno del Estado.

Durante el encuentro, las y los habitantes recibieron recomendaciones y herramientas para fomentar el autocuidado, identificar situaciones de riesgo y promover una mayor participación en la prevención dentro de su comunidad.

La actividad también permitió generar un espacio de diálogo con las y los vecinos, en el que se destacó la importancia de mantenerse informados y trabajar de manera conjunta para fortalecer las medidas de seguridad en su entorno.

Con estas acciones se busca impulsar comunidades más organizadas y participativas, donde la prevención sea una tarea compartida y cada persona contribuya al cuidado de su entorno.