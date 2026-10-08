Entregan despensas en Abasolo parte del programa Familias Fuertes

La entrega mensual se realizó en el Centro Gerontológico; las familias beneficiarias fueron seleccionadas tras completar su registro y presentar la documentación requerida ante el DIF

Redacción Notus8 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- En las instalaciones del Centro Gerontológico se llevó a cabo la entrega mensual de despensas del programa Familias Fuertes, encabezada por la directora del DIF, María del Refugio Contreras Espinosa, junto con su equipo de trabajo.

Durante la jornada estuvo presente el presidente municipal, quien dirigió un mensaje a las y los asistentes y dedicó un espacio para escuchar y atender personalmente sus inquietudes.

En esta ocasión, las despensas se entregaron a las familias que previamente realizaron su registro y cumplieron con la documentación solicitada ante las oficinas del DIF.

Buscan contribuir a la alimentación y el bienestar

El programa Familias Fuertes representa un apoyo para los hogares beneficiarios, al acercar recursos que contribuyen a su alimentación y bienestar.

A través de esta iniciativa, se mantiene el acompañamiento a las familias que forman parte del programa.

Redacción Notus8 octubre, 2026

Redacción Notus

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