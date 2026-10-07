Llevan conferencia sobre igualdad a estudiantes de una telesecundaria de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Estudiantes de la Telesecundaria 623, ubicada en la comunidad de San José de González, participaron en la conferencia “¿Y la igualdad para cuándo?”, enfocada en promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad de oportunidades.

La actividad fue organizada por el Instituto Municipal de Abasolo para las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado de Guanajuato, como un espacio de diálogo y reflexión para las y los jóvenes.

Durante la conferencia se abordaron temas relacionados con la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, así como la eliminación de estereotipos que pueden limitar las oportunidades de niñas, niños y jóvenes.

Buscan prevenir la discriminación desde las aulas

La actividad también planteó la importancia de fortalecer desde las escuelas una formación basada en el respeto a los derechos de todas las personas, con el objetivo de favorecer entornos donde exista igualdad de oportunidades y una convivencia libre de discriminación.

Con este tipo de actividades, se busca acercar información y herramientas a estudiantes de Abasolo para que participen en la construcción de espacios donde prevalezcan el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.