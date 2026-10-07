Guanajuato Puerto Interior cumple 20 años con 140 empresas y más de 40 mil empleos

Silao, Guanajuato.- A 20 años de su creación, Guanajuato Puerto Interior (GPI) reúne actualmente a 140 empresas provenientes de 19 países, con una inversión acumulada de 6 mil 500 millones de dólares y más de 40 mil empleos directos, cifras que reflejan su crecimiento como uno de los principales espacios industriales y exportadores de Guanajuato.

Durante la ceremonia por su 20 aniversario, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la continuidad y la visión de largo plazo fueron factores para consolidar este proyecto.

“Un proyecto como Guanajuato Puerto Interior sólo alcanza su verdadera dimensión cuando existe continuidad y visión de largo plazo, cuando somos capaces de asumir la responsabilidad que tenemos como generación y llevarla un paso más adelante”, señaló.

La Gobernadora afirmó que GPI abrió oportunidades de empleo, educación y crecimiento para familias guanajuatenses y señaló que Guanajuato continúa consolidándose como una de las principales plataformas exportadoras de México.

Planeación y colaboración para consolidar GPI

El Director General de Guanajuato Puerto Interior, Héctor López Santillana, señaló que la consolidación del complejo ha requerido planeación, continuidad entre administraciones y colaboración entre gobiernos, empresas e instituciones educativas.

Actualmente, las 140 empresas instaladas en GPI tienen origen en 19 países y generan más de 40 mil empleos directos que impactan a familias de diferentes municipios.

“Los resultados hablan por sí solos, las cifras nos permiten dimensionar lo que representa Guanajuato Puerto Interior para nuestro estado”, dijo la Gobernadora.

Como parte de las actividades por el aniversario, se presentó un libro conmemorativo y la serie documental “Una visión que trasciende”, que será transmitida por TV4.

Reconocen a quienes impulsaron Puerto Interior

Durante la ceremonia también fueron reconocidos exgobernadores, exsecretarios de Desarrollo Económico y exdirectores de GPI por su participación en la construcción, crecimiento, promoción internacional y vinculación con inversionistas del complejo.

Entre los asistentes estuvieron los exgobernadores Carlos Medina Plascencia, Juan Manuel Oliva Ramírez, Juan Carlos Romero Hicks y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como el expresidente de México, Vicente Fox Quesada.

También estuvieron presentes Alberto Soto Ontiveros, Presidente del Consejo de Organismos de GPI, y Juan Manuel Fernández Ruiz, además de otros exfuncionarios relacionados con el desarrollo de Puerto Interior.

“Nuestro profundo reconocimiento a quienes construyeron la infraestructura de Guanajuato Puerto Interior, a quienes lo hicieron crecer y a quienes en diferentes momentos han ayudado a consolidarlo”, expresó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

GPI suma servicios y vinculación educativa

El desarrollo de Puerto Interior también contempla servicios para las familias trabajadoras, como la Guardería VIDA, cuyas nuevas instalaciones fueron inauguradas por la Gobernadora en febrero de 2026.

A ello se suma la vinculación con instituciones educativas para acercar a jóvenes a la experiencia industrial.

Guanajuato Puerto Interior forma parte de la visión de Guanajuato SUMA, estrategia que busca conectar inversión, talento y empresas locales, además de ampliar oportunidades para mujeres y juventudes y llevar el desarrollo a los municipios.

La ciudadanía puede consultar información sobre las empresas establecidas en GPI, empleos, inversiones y sectores que integran este ecosistema económico en el sitio del 20 aniversario de Guanajuato Puerto Interior.

En la ceremonia también estuvieron Karol Jared González Márquez, Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato; Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, así como integrantes del Gabinete del Gobierno de la Gente.