“La bella y la bestia” llega al Cervantino como estreno en México con la OSUG

Guanajuato, Gto.- La película La bella y la bestia (1946), obra maestra cinematográfica de Jean Cocteau, llegará a México como estreno dentro del 54º Festival Internacional Cervantino, en una propuesta de cine-ópera que reunirá la cinta con la música de Philip Glass y la interpretación en vivo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).

La presentación será el próximo 9 de octubre, a las 19:00 horas, en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, bajo la batuta del Mtro. Juan Carlos Lomónaco, director artístico de la OSUG.

El espectáculo contará además con la participación de la mezzosoprano Gabriela Flores, como Bella, y el barítono Enrique Ángeles, como Bestia.

La película marca el ritmo

Uno de los principales retos de esta propuesta es que la orquesta debe seguir con precisión las imágenes de la película, ya que, a diferencia de una ópera convencional, la cinta no puede modificar su ritmo para adaptarse a los músicos.

“Este es un proyecto muy ambicioso, porque seguir a los cantantes en un proyecto de ópera tiene mucha complejidad”, explicó Lomónaco en entrevista para Radio Universidad de Guanajuato.

El director artístico de la OSUG señaló que, en este caso, la orquesta debe reaccionar y mantenerse sincronizada con los cantantes y con lo que ocurre en pantalla.

“Pero aquí no hay manera de que la película se adapte a nosotros, entonces tenemos que estar muy sincronizados, lo cual es enormemente complejo”, sostuvo.

Tres meses de preparación para interpretar a Bella

Gabriela Flores explicó que comenzó su preparación hace tres meses para interpretar a Bella. Durante este periodo ha trabajado con la película, escuchado la ópera, estudiado al personaje, practicado con un pianista y realizado ensayos tanto individuales como con sus compañeros.

La intérprete veracruzana señaló que uno de los retos está en que la ópera fue compuesta muchos años después de la película y sobre un texto que ya está hablado, por lo que el ritmo cantado resulta más rápido.

También explicó que, mientras en una ópera existe mayor flexibilidad para proponer una interpretación, en esta ocasión debe seguir el ritmo y el tempo que establece la película.

Para Flores, interpretar a Bella representa además una experiencia diferente, pues su voz debe permitir que el público comprenda lo que hace el personaje, prácticamente como si se tratara de un doblaje.

Un estreno con un elenco de primer nivel

Enrique Ángeles destacó que la adaptación de la música al lenguaje hablado de la película implica diversas dificultades musicales, entre ellas cambios de compás y entonaciones.

El barítono consideró que trabajar bajo la dirección de Juan Carlos Lomónaco permitirá ofrecer “una verdadera experiencia, única”, y destacó el orgullo de que esta propuesta llegue como un estreno en México.

Además de Gabriela Flores y Enrique Ángeles, el elenco estará integrado por Gabriela Thierry, Daniela Rico, Jesús Ibarra, Daniel Cerón, Emilio Carsi y Christian Gohmer.

La presentación de La bella y la bestia se realizará el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, como parte de la programación del 54º Festival Internacional Cervantino.