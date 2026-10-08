Guanajuato capacita a 100 funcionarios para atender violencia contra mujeres indígenas

Guanajuato, Gto.- Para garantizar una atención libre de violencia y con pertinencia cultural, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de las Mujeres, puso en marcha el programa de formación “Directrices y estándares de atención a mujeres indígenas y afromexicanas en situación de violencia de género”.

La capacitación está dirigida a 100 servidoras y servidores públicos de nivel estatal y municipal vinculados con la atención directa y el cumplimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

El objetivo es transformar las prácticas institucionales para que las mujeres reciban acompañamiento cercano, libre de prejuicios y con apego a sus derechos, sin importar su origen étnico, lengua, territorio o condición socioeconómica.

Durante la apertura, la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, destacó la necesidad de erradicar los sesgos racistas y sexistas en el servicio público.

“Cuando no miramos estas realidades con enfoque interseccional, las instituciones que estamos diseñadas para proteger derechos corremos el riesgo de convertirnos en una barrera más para las mujeres indígenas y afromexicanas. Y eso jamás lo vamos a permitir”, señaló.

La funcionaria agregó que la formación busca que el personal no sólo conozca la norma, sino que aprenda a escuchar sin juzgar, brindar calidez y garantizar la no revictimización.

Más de 46 mil mujeres indígenas viven en estos territorios

Actualmente, el Padrón Estatal reconoce 106 comunidades indígenas en Guanajuato, de las cuales 10 son de reciente incorporación.

De acuerdo con el Censo del INEGI, en estos territorios habitan más de 46 mil mujeres indígenas, además de las comunidades afromexicanas que forman parte de la diversidad cultural del estado.

La capacitación parte del reconocimiento de que las mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades originarias enfrentan desigualdades históricas que requieren una atención diferenciada.

Capacitación aborda barreras culturales y lingüísticas

El programa se desarrolla en alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de Paz, encabezada por María Michelle Villanueva Moreno, y la Coordinación de Derecho Indígena, dirigida por Sergio Uriel Ugalde Vega.

La capacitación consta de 10 horas lectivas, con un enfoque práctico y participativo mediante el análisis de casos reales y la reflexión sobre las prácticas cotidianas del personal público.

Entre los objetivos de la formación están:

Reconocer y atender barreras lingüísticas, raciales, económicas, territoriales y de género que dificultan el acceso a los servicios institucionales.

Evitar la revictimización mediante una escucha empática y protocolos adecuados al contexto cultural, comunitario y lingüístico de cada mujer.

Facilitar información clara y accesible sobre las rutas de denuncia, protección y reparación integral del daño.

Como parte de las medidas de accesibilidad e interculturalidad, la Secretaría de las Mujeres anunció además la traducción e interpretación de materiales y guías institucionales a las lenguas originarias Hñähñu y Úza.

La medida busca que las usuarias puedan recibir información y orientación en su propia lengua materna.