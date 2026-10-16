Invierten en Abasolo más de 14 millones de pesos en obras de agua potable

Abasolo, Guanajuato.- El municipio de Abasolo cuenta con dos proyectos de infraestructura hidráulica que representan una inversión conjunta superior a los 14 millones de pesos, destinados a mejorar el almacenamiento, la distribución y el suministro de agua potable en comunidades rurales.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato informó que las obras registran avances del 35 y 40 por ciento, respectivamente, e incluyen la instalación de tuberías y la construcción de tanques elevados.

Construyen red de agua potable en tres localidades

Uno de los proyectos contempla la construcción de una línea de conducción, alimentación y un tanque elevado para las localidades de Loma de la Esperanza, Zapote de la Esperanza y Ejido de Tlanalapa, también conocida como Colonia de la Esperanza.

La obra registra un avance del 35 por ciento y cuenta con una inversión de 12.3 millones de pesos.

Los trabajos incluyen la instalación de tuberías de PVC hidráulico de distintos diámetros, tomas domiciliarias individuales y la construcción de un tanque metálico elevado con capacidad de 50 mil litros.

Con esta infraestructura se busca mejorar la eficiencia y confiabilidad del servicio para las familias de las tres localidades.

Soledad de Vargas tendrá nuevo tanque elevado

El segundo proyecto se desarrolla en la comunidad de Soledad de Vargas, donde se construye un nuevo tanque elevado de agua potable.

La obra presenta un avance del 40 por ciento y una inversión cercana a 1.8 millones de pesos.

Los trabajos consideran la instalación de una línea de conducción con tubería de fierro galvanizado, la construcción de un tanque metálico elevado con capacidad de 50 metros cúbicos y el desmontaje de infraestructura existente que concluyó su vida útil.

La modernización busca mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua en la localidad.

Buscan mejorar el suministro en comunidades rurales

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente señaló que ambas obras forman parte de la estrategia del Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para fortalecer la infraestructura hidráulica en comunidades rurales de Guanajuato.

El objetivo es impulsar proyectos que contribuyan a garantizar el acceso al agua potable en cantidad, calidad y oportunidad para las familias guanajuatenses.