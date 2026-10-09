Lázaro pasará 26 años en la cárcel por el feminicidio de su propia madre

León, Guanajuato.- Un hombre identificado como Lázaro Alan Emmanuel “N” fue sentenciado a 26 años y 8 meses de prisión por el feminicidio de su madre, ocurrido el 30 de octubre de 2025 en un inmueble de la colonia San Pedro Plus, en la ciudad de León, Guanajuato.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la víctima se encontraba en compañía de su hijo cuando este la atacó a golpes y posteriormente la estranguló con diversos elementos de constricción, hasta provocarle la muerte.

La indagatoria también estableció que, antes del crimen, la mujer había sufrido distintas expresiones de violencia y amenazas por parte del agresor.

Fiscalía acreditó su responsabilidad penal

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional A reunió las pruebas y los elementos necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial y acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Como resultado, un tribunal dictó la sentencia condenatoria mediante un procedimiento abreviado, al encontrarlo responsable del delito de feminicidio.

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar las multas correspondientes, cubrir los gastos funerarios y realizar la reparación integral del daño moral en favor de las víctimas indirectas.