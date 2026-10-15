Las Liebres se certifica como colonia responsable de sus mascotas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La colonia Las Liebres recibió la certificación como Colonia Responsable de sus Mascotas en Irapuato, luego de participar en un programa municipal que logró más de 150 esterilizaciones, 185 desparasitaciones y 217 aplicaciones de vacunas.

La estrategia es impulsada por el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Salud Municipal, con la participación de habitantes de la colonia y autoridades locales.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de implementar acciones que atiendan las necesidades sociales, fortalezcan la convivencia y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias desde sus propias colonias.

Por su parte, María de los Ángeles Ruiz, vecina de Las Liebres, agradeció la intervención del programa y expresó su disposición para continuar participando mediante el comité integrado por habitantes de la zona.

Reportan rescates y atención a casos de maltrato animal

Como parte de las acciones realizadas en Las Liebres, también se brindaron 121 asesorías veterinarias, se atendieron 27 reportes de maltrato animal recibidos a través del 072, se rescataron 18 animales y se capacitó a 75 personas en materia de bienestar animal.

La certificación reconoce la participación de los habitantes en las acciones relacionadas con el cuidado de las mascotas y el bienestar animal en la colonia.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca fortalecer la colaboración entre autoridades y vecinos para impulsar la prevención, la convivencia y la atención de situaciones que afectan a los animales.