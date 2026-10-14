Fallece el geólogo, investigador y periodista Gustavo Cabrera Flores

Guanajuato, Gto.- La academia y el gremio periodístico de la capital están de luto: falleció Gustavo Cabrera Flores, hombre de ciencia, investigación histórica y periodismo, nacido en Santa Cruz de Juventino Rosas, pero avecindado desde su juventud en esta ciudad.

Fue un hombre de múltiples facetas, siempre vinculado a la ciudad de Guanajuato: geólogo, ingeniero químico, periodista y contador público, un apasionado investigador sobre el patrimonio histórico y natural de la región. Ya no está físicamente con nosotros. Admirador de Luco Marmolejo, quedó pendiente la publicación de sus efemérides de 1964 a 2010:

Gustavo Cabrera Flores documentó y explicó la diversidad geológica de Guanajuato, analizando las formaciones rocosas locales y la historia volcánica de la zona. Realizó estudios de campo y registros sobre zonas arqueológicas y petroglifos prehispánicos en los alrededores de la Presa de la Purísima, al suroeste de la ciudad de Guanajuato.

Fue tal la seriedad de su obra en ese campo, que su trabajo de investigación y documentación cuenta con registros oficiales en el Repositorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Colaboró en actividades académicas y culturales locales, así como actividades conmemorativas del Día Mundial de la Filosofía organizadas por la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG).

Fue un periodista con un estilo que rompía con los modelos académicos: hacía transcripciones de los hechos, como sucedían y como los veía, sin jerarquizaciones ni omisiones, un estilo de cronista nato que registraba con la mayor fidelidad posible un acontecimiento o una declaración.