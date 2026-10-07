Guanajuato: sexta potencia turística del país con derrama económica de 57 mil MDP

Guanajuato, Guanajuato.- En 2025, México recibió 47.8 millones de turistas internacionales. Tuvo un incremento de 6.1% respecto al año anterior. Guanajuato se mantiene en el top 10, pero la violencia le está cobrando factura y, aunque se recupera, no ha podido superar su tope de casi 31 millones de visitantes registrados en 2018.

De acuerdo con las cifras oficiales de cierre de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI) y el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, el estado cerró el año 2025 con un total de 23.8 millones de visitantes. El análisis municipal consolida la concentración de la actividad en el “Corredor Turístico Industrial” y en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con León a la cabeza como el municipio más visitado de la entidad.

Panorama nacional

Los referentes deben ser actualizados. Información de DATATUR de la Secretaría de Turismo (SECTUR) señalan que los ingresos por divisas superaron los 35 mil millones de dólares y el número de turistas registrados en cuartos de hotel alcanzó 90.5 millones entre nacionales e internacionales. La tendencia se mantuvo en el arranque de 2026: entre enero y febrero, 8.2 millones de turistas internacionales ingresaron al país, con una variación positiva de +6.5% frente al mismo periodo del año anterior.

La dependencia mide el beneficio del turismo no tanto por el número de visitantes, sino por lo que gastan en sus estancias y resalta qué porcentaje aportan a sus respectivas economías estatales.

Para saber la relación de estados que generan más valor económico a partir del turismo, el indicador más riguroso disponible es el Producto Interno Bruto (PIB) turístico estatal, publicado por SECTUR y DATATUR en su estudio PIB Turístico Estatal y Municipal 2018-2022 (el más reciente con datos completos por entidad). Este mide la producción económica total generada por el sector en cada estado:

Ciudad de México – 365,959 MMP en PIB turístico; el turismo representa el 10.7% de su economía estatal Estado de México – 169,219 MMP; 8.2% de su economía. Impulsado por el corredor Toluca y la zona arqueológica de Teotihuacán, genera el segundo mayor volumen turístico del país Quintana Roo – 168,603 MMP, es el estado más dependiente del sector: el 49.2% de toda su economía proviene del turismo Jalisco – aproximadamente 163,000 MMP (posición confirmada en el gráfico oficial del estudio); 8.0% de participación en su PIB estatal Guanajuato – 141,788 MMP; 13.3% de su economía estatal. Guanajuato, San Miguel de Allende y León son sus principales destinos turísticos. Nuevo León – posición 6 en el estudio de SECTUR; 5.7% de participación turística Veracruz – posición 7; 7.0% de participación Michoacán – posición 8; 9.7% de participación Yucatán – posición 9; 16.1% de participación, una de las dependencias más altas entre los estados con vocación cultural Puebla – posición 10; 6.9% de participación

Los 10 estados con mayor flujo turístico combinado (2024-2025)

Este ranking parte de cuatro indicadores oficiales: llegadas de pasajeros internacionales por aeropuerto (DATATUR/AFAC, enero-diciembre 2025); pasajeros en crucero por puerto (SEMAR/SECTUR, enero-diciembre 2025); porcentaje de ocupación hotelera anual en centros monitoreados (DATATUR 2025); y visitantes a museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por estado (INAH/SECTUR, 2024):

Quintana Roo – aeropuerto de Cancún: 9.4 millones de pasajeros internacionales en 2025; aeropuerto de Tulum: 323,948; cruceros: Cozumel (4,724,000 pasajeros) y Mahahual (2,379,000); Playacar y Cancún encabezan el ranking nacional de ocupación hotelera anual con 82.5% y 72.2% respectivamente Ciudad de México – aeropuerto: 4.3 millones de pasajeros internacionales; museos del INAH: 7,572,976 visitantes en 2024, el mayor volumen del país por amplio margen Jalisco – aeropuertos de Puerto Vallarta (1.8M) y Guadalajara (1.5M): 3.3 millones de pasajeros internacionales combinados; Puerto Vallarta entre los cinco puertos de crucero más activos del país y con 70.7% de ocupación hotelera anual Baja California Sur – aeropuerto de Los Cabos: 2.3 millones de pasajeros internacionales; Cabo San Lucas en el top 5 de puertos de crucero; Cabo San Lucas con 75.3% de ocupación hotelera anual (segunda más alta del país) Nayarit – Nuevo Nayarit con 72.3% de ocupación hotelera anual (tercera más alta del país); alto flujo turístico en la Riviera Nayarit, cuya oferta comparte la zona de influencia del aeropuerto de Puerto Vallarta Guanajuato – aeropuerto de Silao entre los ocho aeropuertos que concentran el 91.8% de llegadas internacionales del país; polo de turismo cultural con San Miguel de Allende y Guanajuato capital como principales imanes Nuevo León – aeropuerto de Monterrey: 444,489 pasajeros internacionales en 2025 (+10.1% respecto a 2024); destino líder de turismo de negocios y convenciones en el norte del país Baja California – tercer puerto de crucero más activo del país (Ensenada); importante receptor de turismo fronterizo terrestre desde California; Tijuana con 66.2% de ocupación hotelera anual Oaxaca – 260,271 visitantes a museos del INAH en 2024; polo de turismo cultural con alta presencia internacional en los museos de la ciudad y la zona arqueológica de Monte Albán; Bahías de Huatulco con 74.7% de ocupación hotelera en diciembre 2025 Yucatán – Mérida como creciente de turismo patrimonial en la Península; 16.1% de dependencia del PIB estatal en turismo; el Tren Maya como impulsor de nuevos flujos hacia la región.

El ranking por PIB turístico indica qué estados generan más valor económico a partir del sector y el ranking por afluencia refleja dónde se concentran los visitantes, lo que explica el dominio absoluto de Quintana Roo.

Los que más dependen más del turismo

La dependencia real de cada entidad frente al sector se mide por la participación del PIB turístico en el PIB estatal total.

Quintana Roo encabeza esta categoría: en 2022, el turismo representó el 49.2% de toda su economía. Le siguen Baja California Sur (17.3%), Yucatán (16.1%) y Guanajuato (13.3%). Guerrero (11.2%), Nayarit (10.7%), Ciudad de México (10.7%) y Chiapas (10.4%) también superan el promedio nacional de 8.4% registrado ese año. En contraste, estados como Coahuila (3.2%), Sonora (4.1%) o Campeche (2.8%) muestran una integración mucho más marginal al sector.

Los datos de 2025 y 2026 confirman que el turismo en México mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido. Sin embargo, el propio FONATUR advierte en su programa institucional que la concentración de la oferta en pocos destinos «genera saturación y una competencia desigual entre regiones». En 2023, el 48% de los cuartos de alojamiento del país se localizó en apenas siete entidades: Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz.

De ahí que el grueso de visitantes en el estado de Guanajuato y sus correspondientes beneficios se concentren en las tres ciudades mencionadas.

Turismo en Guanajuato

De acuerdo con las cifras oficiales de cierre de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI) y el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, el estado cerró el año 2025 con un total de 23.8 millones de visitantes. El análisis municipal consolida la concentración de la actividad en el “Corredor Turístico Industrial” y en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con León a la cabeza como el municipio más visitado de la entidad.

Distribución de Visitantes por Municipio (Cierre Anual 2025)

Municipio Condición / Atractivo Principal Visitantes Totales Registrados (2025) Derrama Económica Estimada León Principal destino de Turismo de Reuniones, Negocios y Compras. 5.22 millones +12,000 millones de pesos Guanajuato Capital Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Turismo Cultural (FIC). Aprox. 3.1 millones +6,200 millones de pesos San Miguel de Allende Ciudad Patrimonio, Turismo Romance y de Lujo. Aprox. 2.9 millones +5,900 millones de pesos Celaya Turismo de Negocios y Gastronomía Tradicional. Aprox. 1.8 millones +2,800 millones de pesos Irapuato Turismo de Congresos, Agroindustrial y de Negocios. Aprox. 1.6 millones +2,500 millones de pesos Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia, Pueblo Mágico y Enoturismo. Aprox. 1.2 millones +1,800 millones de pesos Silao Turismo de Negocios (Corredor Industrial) y Religioso (Cubilete). Aprox. 1.1 millones +1,600 millones de pesos Otros Municipios (39 restantes) Incluye Pueblos Mágicos (Jalpa, Mineral de Pozos, Salvatierra, Yuriria) y zonas arqueológicas. Aprox. 6.88 millones +15,000 millones de pesos

Análisis de la Concentración Turística

Los municipios de León, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende (llamados “Triángulo de oro”) concentran más del 47% del flujo total de visitantes del estado, consolidándose como los anclajes de la marca turística “Guanajuato abre nuevos caminos”.

Mientras León basa su éxito en el turismo masivo de congresos y eventos como la Feria Estatal y el Festival del Globo, la capital y San Miguel de Allende captan estancias más largas debido a sus festivales culturales y turismo internacional.

Como se observa, el estado logró su mayor tope histórico en 2018, con casi 31 millones de visitantes. Guanajuato implementó estrictos protocolos sanitarios regionales. Esto permitió que al cierre de 2021 el destino reportara una recuperación acelerada de 18.7 millones de visitantes.

En los últimos años, la diversificación de la oferta (como el desarrollo de rutas de enoturismo y congresos en el corredor industrial León-Silao-Irapuato-Celaya) volvió a catapultar las tendencias. Para finales de 2025, el estado alcanzó 23.8 millones de visitantes anuales, lo que significó un crecimiento del 10% en comparación con el año anterior y una derrama económica superior a los 57 mil millones de pesos.

Retos

La violencia que registra la entidad y otros factores están frenando al desarrollo turístico. En el caso de la capital del estado, este año ha disminuido el número de visitantes al Festival Internacional Cervantino.