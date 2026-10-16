Fiscalía de Guanajuato abre sus puertas a familiares de personas desaparecidas

Guanajuato, Gto.- Familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos de búsqueda recorrieron las instalaciones de los Servicios de Investigación Científica (SIC) y de la Dirección de Identificación de Personas Fallecidas (DIPF) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, durante jornadas realizadas el 13 y 14 de octubre.

La actividad tuvo como objetivo dar a conocer los procedimientos periciales y las herramientas utilizadas en la identificación de personas, como parte del seguimiento a los acuerdos establecidos en mesas de trabajo entre la institución y las familias.

Las jornadas fueron encabezadas por Zucé A. Hernández Martínez, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, y contaron con la participación de Lucía Berenice Acosta Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, además de personal directivo y pericial de la Agencia de Investigación Criminal.

Explican métodos de identificación de personas fallecidas

Durante el recorrido por la Dirección de Identificación de Personas Fallecidas, las personas asistentes conocieron el sistema de gestión post mortem, los protocolos de resguardo temporal, el archivo biométrico y los métodos de cotejo de datos mediante identificadores únicos.

En los Servicios de Investigación Científica visitaron los laboratorios de Genética Forense, donde se realizan procesos de extracción y obtención de perfiles genéticos, así como cruces en bases de datos.

También conocieron las áreas de Lofoscopía, Odontología y Antropología Forense, disciplinas que intervienen en la elaboración de dictámenes para la identificación humana.

Muestran herramientas de búsqueda ciudadana

Como parte de las actividades, familiares y representantes de colectivos conocieron el funcionamiento del Módulo de Búsqueda Ciudadana In Situ, cuya revisión se realizó en cumplimiento del Acuerdo 4 de las mesas de trabajo.

En este espacio se explicó el uso de herramientas informáticas para realizar confrontas en bases de datos mediante perfiles genéticos, fotografías y huellas dactilares.

Al concluir las visitas, se abrió un espacio para resolver dudas técnicas y, de acuerdo con la Fiscalía, se reiteró el compromiso de mantener reuniones y canales de comunicación con las familias y los colectivos de búsqueda.

La institución señaló que estas actividades forman parte de las acciones para fortalecer la transparencia y el acceso a la información sobre los procesos de investigación e identificación forense de personas desaparecidas.