Irapuato registra 2 mil 942 atenciones por bienestar animal en un año

El Gobierno Municipal acordó instalar mesas de trabajo con rescatistas animalistas para analizar propuestas y dar seguimiento a las acciones de protección animal

Redacción Notus11 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato registró 2 mil 942 atenciones relacionadas con bienestar animal en un año, entre reportes de animales de compañía en situación de calle e inspecciones, mientras que el Gobierno Municipal acordó instalar mesas de trabajo periódicas con representantes del colectivo de Rescatistas Animalistas.

De acuerdo con la información municipal, las atenciones se contabilizaron del 5 de octubre de 2025 al 5 de octubre de 2026, a través del Centro de Contacto Digital 072.

Durante una reunión con representantes del colectivo, autoridades municipales escucharon sus planteamientos y acordaron establecer mesas de trabajo para analizar las propuestas presentadas desde los puntos de vista técnico, presupuestal y operativo.

Mantienen acciones de protección animal

El Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Salud Municipal, mantiene acciones relacionadas con el bienestar animal, entre ellas el programa permanente de esterilización gratuita, jornadas de adopción responsable y campañas de vacunación y desparasitación.

También realiza pláticas sobre tenencia responsable en escuelas y colonias, además de atender los reportes ciudadanos recibidos mediante el número 072.

Esperan reformas estatales para actualizar el reglamento

El Gobierno Municipal informó que se encuentra a la espera de la aprobación del marco jurídico estatal en materia de bienestar animal.

Una vez aprobadas las reformas, el municipio armonizará su Reglamento Municipal para sumarse a la implementación coordinada con los 46 municipios de Guanajuato, con sustento legal y sanitario.

Mientras tanto, las autoridades mantendrán la recepción y atención de reportes ciudadanos relacionados con animales de compañía y situaciones que requieran inspección en materia de bienestar animal.

Redacción Notus11 octubre, 2026

Redacción Notus

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