Dan 17 años de cárcel a “El Mares” por extorsionar a comerciantes de León

León, Guanajuato.- Un hombre identificado como Mario Arturo “N”, alias “El Mares”, fue sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión por el delito de extorsión agravada, luego de amenazar a comerciantes de León para exigirles dinero bajo el concepto de “cobro de piso”.

De acuerdo con las investigaciones, durante aproximadamente un mes y medio el sentenciado acudió en varias ocasiones a un establecimiento comercial para amenazar al propietario y exigirle pagos, asegurando que actuaba en nombre de un grupo delictivo.

Las indagatorias también permitieron establecer que otros comerciantes de la zona habrían recibido exigencias similares. En uno de los últimos hechos, “El Mares” intimidó a empleados del negocio mediante ademanes como si portara un arma de fuego.

Deberá pagar reparación del daño

La Fiscalía Regional A integró la carpeta de investigación con los resultados de las indagatorias de campo y gabinete, y presentó las pruebas correspondientes ante la autoridad judicial.

Tras el proceso, un agente del Ministerio Público logró que un juez dictara la sentencia condenatoria de 17 años y 4 meses de prisión contra Mario Arturo “N” por su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada en perjuicio de comerciantes leoneses.

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá cubrir las sanciones económicas correspondientes y garantizar la reparación integral del daño a favor de las víctimas.