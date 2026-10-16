Irapuato realiza jornada para promover una alimentación saludable

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato realizó la Jornada del Día Mundial de la Alimentación 2026 en el Patio de la Presidencia Municipal, con actividades dirigidas a promover una alimentación saludable, sustentable y accesible, así como la prevención de enfermedades relacionadas con la malnutrición.

El encuentro, organizado a través de la Dirección General de Salud Municipal bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, reunió a estudiantes, académicos, autoridades sanitarias y representantes de asociaciones civiles.

Estudiantes participaron en actividades de nutrición

Durante la jornada participaron estudiantes de la Universidad de León, plantel Irapuato; el Instituto Irapuato y la Universidad San Ángel del Sur.

Eduardo Tovar Guerrero, director general de Salud de Irapuato, destacó la importancia de acercar a las y los jóvenes a espacios interactivos para conocer el origen de los alimentos y los procesos necesarios para producirlos.

“La alimentación no comienza en el plato, eso es comer nada más así. La alimentación comienza en la tierra, caminando el surco. La alimentación comienza con las semillas, sabiendo cómo seleccionarlas. Debemos conocer de dónde provienen los alimentos y cómo se producen, porque esto nos permite valorar todo lo que hay detrás de cada alimento que consumimos”, expresó.

Imparten conferencias sobre seguridad alimentaria y nutrición

Como parte del programa académico se presentaron tres ponencias relacionadas con la educación nutricional y la salud pública.

La Jurisdicción Sanitaria VI impartió la conferencia “Seguridad Alimentaria”, mientras que el Sistema DIF presentó “Derecho a la alimentación”, con la participación de la ingeniera Flor Edith Mancera Jaramillo.

También se desarrolló la ponencia “Reviviendo los quelites: volver a saborear nuestras raíces”, a cargo de la maestra Montserrat Teliz Quecholac, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Instalan stands informativos sobre salud y sustentabilidad

Además de las conferencias, las y los asistentes recorrieron stands informativos e interactivos con iniciativas relacionadas con la salud y la sustentabilidad.

En las actividades participaron la Dirección General de Sustentabilidad, Comudaj, la Jurisdicción Sanitaria VI, el Sistema DIF Irapuato, el IMSS, el ISSSTE, la Coordinación de Prevención de Riesgos Psicosociales y el Área de Salud Alimentaria.

También colaboraron las asociaciones Vivir Mejor A. C. y PROVOSI A. C., el Banco de Alimentos, CYNGLUTEN y Cinvestav.

El Gobierno de Irapuato señaló que estas acciones buscan fomentar la educación en salud pública, la adopción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades, en concordancia con el eje “Tu Alianza Ciudadana” y la Estrategia Irapuato 27.