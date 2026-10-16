Entregan más de 70 apoyos para movilidad, audición y salud visual

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, entregó más de 70 apoyos para personas que requieren asistencia para su movilidad, audición y salud visual, durante una actividad realizada en las instalaciones del DIF Municipal.

La entrega fue acompañada por María del Refugio Contreras Espinosa, directora del DIF Municipal, y tuvo como objetivo contribuir al bienestar de las personas beneficiarias y facilitar sus actividades cotidianas.

¿Qué apoyos entregaron?

Entre los artículos distribuidos se encuentran sillas de ruedas, sillas de baño, auxiliares auditivos, lentes de armazón, bastones de uno y cuatro puntos, muletas hospitalarias y andaderas.

Estos recursos buscan atender distintas necesidades de la población y proporcionar herramientas que favorezcan la autonomía y el desarrollo personal de quienes los reciben.

Coordinan esfuerzos para apoyar a la población

La colaboración entre los gobiernos municipal y estatal busca acercar estos recursos a las personas que los necesitan, facilitar su movilidad y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Con esta entrega, ambas instancias continúan con acciones de apoyo dirigidas a las personas beneficiarias y sus familias.