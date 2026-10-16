Firma la capital y Congreso del Estado convenio a favor de las juventudes

Guanajuato, Guanajuato.- La Dirección de Juventudes del Gobierno Municipal de Guanajuato firmó el Compromiso por las Juventudes, junto con el Congreso del Estado, Juventudes del Gobierno de la Gente y la Universidad de Guanajuato. El objetivo es fortalecer las acciones y políticas públicas dirigidas a las juventudes.

El director de Juventudes del gobierno capitalino, Luis Carlos Salinas, señaló que esta firma refleja el interés de la actual administración municipal por trabajar de la mano con las juventudes para impulsar acciones y desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades reales.

La firma se llevó a cabo en el marco de la presentación del libro Jóvenes en México 2026, de Fundación SM, una publicación que reúne evidencia sobre los principales desafíos que enfrentan las personas jóvenes en ámbitos como la educación, el empleo, la participación ciudadana, la salud socioemocional y la vida digital.

Entre los compromisos establecidos destacan el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, la apertura de espacios efectivos de participación juvenil, el fortalecimiento de los entornos comunitarios y la generación de mejores oportunidades educativas y laborales.

Salinas agregó que este acuerdo representa una oportunidad para llevar estas prioridades al ámbito municipal, fortalecer la vinculación entre instituciones y promover acciones que respondan a las realidades, inquietudes y aspiraciones de las juventudes.

Destacó la importancia de dar seguimiento a los acuerdos establecidos y mantener el trabajo coordinado entre las instituciones participantes, con la finalidad de impulsar políticas públicas que reconozcan a las juventudes como sujetas de derechos y protagonistas de las decisiones que impactan sus vidas.

El Compromiso por las Juventudes fue firmado por el diputado Jesús Hernández Hernández, presidente de la Comisión de Juventudes del Congreso del Estado; Alma Regina Trujillo Domínguez, titular de Juventudes del Gobierno del Estado; Luis Carlos Salinas, director de Juventudes de Guanajuato Capital, y un representante de la Universidad de Guanajuato.