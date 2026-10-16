“He peleado la buena batalla” despiden a pastor y su esposa asesinados

Irapuato, Guanajuato.- “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”, así el versículo con el que la iglesia Calvary Chapel Irapuato confirmó la muerte del pastor evangélico asesinado junto a su esposa.

Por medio de una publicación, la iglesia Calvary Chapel, expusó que:

“A nuestras amadas iglesias hermanas en Cristo, con profundo dolor en nuestros corazones, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amado pastor Ángel González y su esposa, Irán Montes. En medio de esta dolorosa pérdida, nos aferramos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro refugio y fortaleza en los momentos de angustia.

Damos gracias a Dios por sus vidas, por el servicio que brindaron al Señor y por la huella que dejaron en quienes tuvimos la bendición de conocerlos. Hoy nos unimos en oración por sus hijos, familiares, seres queridos y por toda la congregación, pidiendo al Padre celestial que los sostenga, los fortalezca y los cubra con su paz en medio de este difícil momento.

Invitamos a nuestras iglesias hermanas a acompañarnos en oración, confiando en el amor, la fidelidad y el consuelo de nuestro buen Pastor.

“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.” Salmos 116:15 (RVR1960)

Que la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús sostenga nuestros corazones y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo”.

Hay que señalar que el pastor evangélico identificado como Ángel González fue asesinado la madrugada del jueves 15 de octubre en la colonia Villas El Dorado junto a su esposa Irán Montes, cuando la pareja salía de su domicilio.

La Policía Municipal ese día detuvo a un hombre señalado como probable responsable, cuyo nombre no se ha dado a conocer.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para recabar indicios. Hasta el mediodía de este viernes, la dependencia no había emitido una postura pública sobre el caso ni sobre un posible móvil.

El doble homicidio se sumó a una racha violenta en Irapuato. Unas horas antes, la noche del miércoles 14, hombres armados atacaron el bar Continental, en la calle Álvaro Obregón del barrio de San Vicente, dos personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas. Por ese caso fueron detenidos un hombre de 22 años y una mujer de 35, según fuentes extraoficiales.