Irapuato certifica a Laguna Larga como comunidad responsable de sus mascotas

Irapuato, Guanajuato.- La comunidad de Laguna Larga, en Irapuato, recibió la certificación como Comunidad Responsable de sus Mascotas, luego de participar en acciones de atención veterinaria y cuidado animal. La entrega se realizó durante el cierre del programa “Redes y Espacios de Paz”, impulsado por el Gobierno Municipal.

Como parte de las actividades, se realizaron consultas veterinarias, jornadas de vacunación, desparasitación y 75 esterilizaciones gratuitas, informó Eduardo Tovar Guerrero, director de Salud. Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con habitantes de la localidad y la Coordinación del Centro de Control y Bienestar Animal (CANI).

Redes y Espacios de Paz promueve la prevención

Durante la jornada, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció la participación de las y los habitantes de Laguna Larga en las estrategias municipales y señaló la importancia de impulsar acciones integrales en las comunidades, tanto en infraestructura como en el bienestar de las personas.

La alcaldesa destacó también las actividades de crianza positiva realizadas con mujeres de la comunidad.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, indicó que el programa “Redes y Espacios de Paz” busca fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias mediante la prevención, la participación ciudadana y los vínculos comunitarios.

Entre las actividades se incluyeron talleres de crianza positiva para promover herramientas que contribuyan a la convivencia familiar y comunitaria.

María Rosales, habitante beneficiada, agradeció las iniciativas municipales y destacó la importancia de contar con programas que escuchen y atiendan las necesidades de la población.

El Gobierno de Irapuato señaló que estas acciones forman parte del trabajo con las comunidades rurales y de los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.